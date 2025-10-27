Ouvir
Nota 3 para João Gonçalves. Decisões corretas nas áreas, mas "tem de fazer mais"

27 out, 2025 - 23:06 • Redação

VAR Bola Branca analisa a prestação do árbitro do Moreirense 1-2 FC Porto.

O VAR Bola Branca, José Leirós, atribui Nota 3 ao árbitro João Gonçalves, pelo trabalho no Moreirense 1-2 FC Porto, da jornada nove do campeonato.

"João Gonçalves tem de se convencer de que tem de fazer mais", afirma o ex-árbitro.

31 minutos: "Pediu-se penálti para Moreirense, mas Kiko desequilibrou-se e caiu sem qualquer falta."

37: minutos: "O golo não validado por fora de jogo, até os adeptos do FC Porto concordaram."

41 minutos: "Ficou por mostrar um amarelo a Teguia, que quase tirou a camisola ao jogador do Porto."

44 minutos: "Yan agarrou a camisola de Froholdt e puxou-a, quase foi à boleia. Foi descarado. O árbitro não viu. Não pode passar despercebido ao VAR e não passou."

62 minutos: "William Gomes não sofreu empurrão, mas foi rasteirado, mas tinha feito falta no início da jogada."

82 minutos: "Não compreendo a intervenção do VAR, porque não foi uma falta clara e óbvia e parece ter sido um desequilíbrio."

