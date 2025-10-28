Ouvir
  29 out, 2025
Alverca

Custodio Castro: "Na sexta-feira veremos do que somos capazes"

28 out, 2025 - 23:19 • Inês Braga Sampaio

Treinador do Alverca admite que o Sporting foi superior, num jogo em que preferiu poupar jogadores para o reencontro no campeonato.

Custódio Castro admite que o Sporting foi um justo vencedor, mas lança o desafio para o reencontro do Alverca com os leões na sexta-feira, para o campeonato.

"A qualidade individual e as nossas limitações a nível de plantel fizeram a diferença. O Sporting foi claramente superior, vitória sem contestação. Tivemos de limitar a utilização de alguns jogadores de que precisaremos na sexta-feira. Na sexta veremos do que somos capazes. Tínhamos de planear, se não, não teríamos jogadores para sexta-feira", afirma, em declarações à Sport TV.

Regressar a Alvalade e reencontrar o Sporting, com que Custódio se sagrou campeão nacional em 2001/02, "foi triste", porque o Alverca perdeu.

O Alverca foi goleado (5-1) pelo Sporting nos quartos de final da Taça da Liga, esta terça-feira. As duas equipas reencontram-se na sexta-feira, para a I Liga.

