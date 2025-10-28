Desforra do Sporting na Taça da Liga começa com um estreante que não visita Alvalade há 21 anos

O Sporting, finalista vencido em 2024/25, recebe esta terça-feira o Alverca, que disputa pela primeira vez a competição, no arranque dos quartos de final da Taça da Liga de futebol.

No segundo ano do novo modelo, em que se apuram apenas os seis primeiros da última edição da I Liga e os dois primeiros da II Liga, o Sporting, campeão nacional, vai jogar com o Alverca, segundo do escalão em 2024/25, numa partida marcada para as 20:15 e que terá arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana de Castelo.

Os ribatejanos já não visitam Alvalade há mais de 21 anos, mas têm um bom registo frente aos 'leões', com apenas três derrotas em seis jogos, além de dois empates e um triunfo no terreno do Sporting, sendo que, na última vez que se defrontaram numa competição a eliminar, afastaram em casa o Sporting na Taça de Portugal, em 2019/20.

O Sporting chega a este encontro depois de vencer em casa do Tondela (3-0), a outra equipa promovida à I Liga, enquanto o Alverca foi goleado no seu terreno pelo Gil Vicente, por 4-0, já depois de ter sido afastado da Taça de Portugal, pelo secundário União de Leiria.