Morreu Mário João, antiga glória do Boavista

28 out, 2025 - 15:17 • Redação

Central venceu três vezes a Taça de Portugal com os axadrezados.

Morreu Mário João, antigo defesa e capitão do Boavista. Tinha 81 anos de idade.

"Uma figura marcante da história do Boavista, Mário João vestiu com orgulho a camisola preta e branca axadrezada ao longo de mais de uma década, somando centenas de jogos oficiais e participando em algumas das páginas mais triunfantes do nosso Clube", pode ler-se na nota do clube.

Mário João, central, representou o Boavista em 281 jogos e venceu três Taças de Portugal com os axadrezados.

"Com uma entrega exemplar, espírito de liderança e notável sentido de compromisso, destacou-se como um dos melhores defesas centrais do seu tempo e como um verdadeiro símbolo da mística Boavisteira. O Boavista Futebol Clube, sob a sua influência em campo, conquistou Taças de Portugal, marcos decisivos na afirmação nacional do Clube e testemunho do talento e carácter de uma geração inesquecíve", pode ler-se.

O defesa começou carreira no Vitória de Setúbal, onde se cruzou com jogadores como Jaime Graça e Mourinho Félix.

Passou ainda pela Ovarense, Feirense, Lamego, Investa, Cinfães, Torreense e Almeirim.

