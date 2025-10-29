Boicote à Taça da Liga pode manter-se, mesmo sem jogos lá fora: o aviso da associação do adepto

As garantias recebidas de Reinaldo Teixeira de que, por iniciativa da Liga Portugal, não haverá jogos entre equipas portuguesas no estrangeiro, contrariam a posição assumida por Pedro Proença, enquanto dirigiu aquele organismo.

“Por esse motivo naturalmente que ele deixa de existir, na medida em que a principal questão era a internacionalização dos jogos da Taça da Liga, mas temos muitas outras coisas que nos interessa começar a tratar e, como é óbvio, não excluímos nenhuma forma de luta nas bancadas” diz à Renascença .

Martha Gens, presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, não exclui que o boicote se mantenha, apesar de o principal motivo ter desaparecido.

O boicote à Taça da Liga pode manter-se, apesar de a nova direção da Liga Portugal, presidida por Reinaldo Teixeira, ter abdicado da intenção de levar jogos para o estrangeiro.

Martha Gens pretende ser ouvida pelo agora presidente da Federação Portuguesa de Futebol, para perceber até que ponto este está disposto a cooperar nesta e noutras matérias.

“Se é cooperante não sabemos. Ainda não tivemos o prazer de reunir com a Federação Portuguesa de Futebol na sua nova direção. Naturalmente que é um agente importante, um representante público do futebol em Portugal e sim, será importante trazer esse debate à mesa da federação”. Um debate que se prende com aspetos que vão muito além da internacionalização das competições internas.

“Tem a ver com a interação de todos os que intervêm no futebol, nomeadamente as restrições à liberdade de expressão dentro dos estádios. Aliás, vimos agora nas competições europeias, aos adeptos visitantes dos outros clubes tudo lhes é permitido, ao contrário do que acontece em Portugal”, refere.

Em todo o caso, para Martha Gens, o travão à ideia de levar para o exterior alguns jogos das competições organizadas pela Liga, não deixa de constituir uma vitória dos adeptos.

“Podemos dizer que temos aqui uma pequena vitória. Foi uma herança que trazíamos da direção anterior, uma medida que contestámos através do boicote do ano passado. Para já, com a abertura da Liga e com a garantia de que essa não é uma ideia da atual direção, ficamos muito satisfeitos” sublinha.