"É hora de sossegar os adeptos". Liga Portugal garante que não quer levar jogos para o estrangeiro

Reinaldo Teixeira, presidente da Liga de Clubes, garantiu à Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA) que não tem qualquer objetivo levar jogos para o estrangeiro.

Ao contrário da meta traçada por Pedro Proença à frente da Liga, a nova direção da organização garantiu que "não tem qualquer intenção em promover no estrangeiro jogos das três competições que tutela."

"Qualquer exceção terá de ser aprovada pelas Sociedades Desportivas e inserida num programa que garanta a deslocação de adeptos sem custos acrescidos", pode ler-se, numa nota da Liga.

Teixeira, citado no comunicado, garante que "não existe qualquer intenção" em internacionalizar os jogos que estão sob organização da Liga: Taça da Liga, I e II Ligas.

No passado, enquanto ainda presidente da Liga, Pedro Proença revelou numa entrevista à Renascença em 2023, que o objetivo seria levar a "final four" da Taça da Liga para o estrangeiro e que teria propostas dos Estados Unidos, Europa e Arábia Saudita. Nunca aconteceu.

"A nossa posição é clara quanto a isso e nem sequer temos conhecimento de qualquer abordagem nesse sentido. É hora de sossegar os adeptos de todos os emblemas profissionais", diz agora Reinaldo Teixeira.

A reunião desta quarta-feira contou com a presença da presidente da associação dos adeptos, Marta Gens, e foi ainda decidida a "criação de um grupo de trabalho que dê corpo a planos conjuntos de ações com o foco no adepto, assim como a marcação de reuniões entre a Liga Portugal, a APDA e responsáveis por grupos organizados de adeptos."

Já Martha Gens sublinha que a reunião foi um "ótimo ponto de partida para uma nova era de colaboração com a Liga Portugal."

"É com este tipo de compromissos que se conquista e envolve verdadeiramente os adeptos. Estamos confiantes de que, através do grupo de trabalho, conseguiremos concretizar ainda mais medidas que beneficiem efetivamente todos os adeptos", conclui.