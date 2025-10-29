Ouvir
Tondela

Ivo Vieira. “Resultado demasiado duro”

29 out, 2025 - 23:59

O Benfica derrotou o Tondela, por 3-0, e segue em frente na Taça da Liga.

O treinador do Tondela, Ivo Vieira, considera que o triunfo do Benfica na Taça da Liga foi conseguido por números exagerados.

A partida

"Sabíamos que era uma tarefa difícil contra um clube que tem aspirações a ganhar títulos. Tentámos dar o nosso melhor e dar oportunidades a jogadores e estar sempre dentro do jogo, mas não conseguimos e o Benfica marcou três golos. O resultado foi demasiado duro e o golo de penálti do Benfica surge numa fase em que ainda estávamos completamente dentro do jogo. Gostávamos de ter disputado o jogo até ao fim, mas não foi possível."

Penálti

"Tenho uma opinião muito pessoal sobre aquilo que se passa no jogo, mas vou guardá-la para o dia em que me reformar. Não vou perder tempo a comentar estas decisões e a falar em terceiros. Tenho uma opinião muito forte sobre o que se passa no futebol português, mas prefiro focar nos jogadores, que são as figuras mais importantes do desporto."

Rotação na equipa

"Há jogadores que choram por oportunidades e não havia melhor contexto para a receberem, frente a um adversário muito forte e é assim que eles vão conquistando espaço na equipa. A ideia era dar tempo àqueles que trabalham mais para ter uma oportunidade e queremos potenciar os jogadores ao máximo para esta época que será longa."

