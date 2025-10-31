Ouvir
Boavista desiste de participar nas distritais do Porto

31 out, 2025 - 19:04 • Diogo Camilo

Clube, que desceu às distritais após ter falhado prazos de inscrição na Segunda Liga e Liga 3, falhou os três primeiros jogos por não conseguir inscrever jogadores suficientes.

A+ / A-

O Boavista desistiu da participação nos escalões distritais depois de falhar os primeiros três jogos por não conseguir inscrever jogadores suficientes.

A notícia é avançada pelo jornal Record, depois do Conselho de Disciplina ter instaurado um processo disciplinar ao clube pela falta de comparência, com a direção do clube a abdicar da participação na 1.ª Divisão da AF Porto.

A descida até ao último escalão da AF Porto aconteceu em julho, após o clube ter falhado a inscrição na Liga 3 e não ter recorrido da decisão.

Os axadrezados deveriam disputar a II Liga esta temporada, mas falharam a inscrição nas competições organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional e, mais tarde, também viram negado o licenciamento para participar na Liga 3, tutelada pela FPF.

Na época passada, o Boavista terminou a I Liga em 18.º e último lugar, com 24 pontos, depois de 11 épocas no escalão principal, sendo um dos cinco campeões nacionais da história, face ao título vencido em 2000/01.

