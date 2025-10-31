Ouvir
  31 out, 2025
Custódio. "Precisamos do apoio da cidade"

31 out, 2025 - 23:15

O Sporting derrotou o Alverca, por 2-0, em partida da jornada 10 da I Liga.

Após três derrotas, o treinador do Alverca, Custódio Castro, insiste que acredita no projeto e apela à cidade para que esteja ao lado do clube.

A partida

"Queríamos um Alverca competitivo, mas sempre com a consciência da qualidade que iria estar do outro lado. Sabíamos que íamos ter de fechar a largura no lado direito e que o lado esquerdo seria difícil de controlar, com a profundidade do Maxi. Sabíamos também que era preciso ter mais profundidade no ataque e dar a volta às lesões que temos tido. Demos o melhor até ao fim, mas não foi possível levar. Acima de tudo, precisamos do apoio da cidade e que entendam o que temos feito. Precisamos que a nossa cidade acredite no projeto e que entendam que é difícil de conseguir juntar tantas nacionalidades num grupo e que sintam a região."

Substituições do Sporting complicaram?

"Não concordo com isso. Acaba por acontecer um golo num pormenor de um excelente golo em que o Pote aproveitou o espaço que teve com o pé direito. Depois, faltou-nos velocidade e profundidade na frente, porque temos quatro extremos lesionados."

Confiança no futuro, após três derrotas?

"Olho sempre com confiança para o futuro. Antes de começar, em julho, eu fechei-me e dediquei-me a cem por cento ao clube e acredito que estamos no caminho certo."

