Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 31 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Vitória de Guimarães

Luís Pinto e o Benfica. "O que mais quero é ver a equipa soltinha"

31 out, 2025 - 12:31 • Eduardo Soares da Silva

Vitória voltou a perder na última jornada, em Famalicão, e Luís Pinto quer voltar aos bons resultados na receção ao Benfica.

A+ / A-

O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Pinto, quer ver a sua equipa "soltinha" na receção ao Benfica para a 10.ª jornada da I Liga.

A derrota na última jornada em Famalicão travou a melhor sequência dos vitorianos esta época, que vinham de vitóras com o Santa Clara e União de Lamas, para a Taça.

"A agressividade nos duelos pode ter impacto no jogo, eles têm uma dimensão física muito presente. Temos de ter a capacidade de estar num nível muito alto nos duelos. Decidir bem no último terço também será importante, mas é neste e em todos os jogos. Quero ver a equipa corajosa e, desculpem o termo, soltinha. É o que mais quero ver", disse, em conferência de imprensa.

O Vitória, oitavo classificado com 11 pontos, recebe o Benfica, terceiro com 21 pontos somados, este sábado, às 20h30, com relato e acompanhamento, ao minuto, na Renascença.

Antevisão ao jogo: "Encaramos o jogo com respeito, mais uma oportunidade que temos de nos testar. Respeitamos muito o nosso símbolo e o adversário, é dessa forma que encaramos."

Benfica está melhor agora? "Respeito muito o José Mourinho, mas também muito o Bruno Lage. Não me compete fazer juízos de valor. Espero um Benfica com bons jogadores, que é candidato ao título e que tem vindo de uma dinâmica de vitória nas competições internas. Temos de estar focados no que podemos fazer, queremos jogar com coragem e humildade. Queremos entrar para procurar vencer."

O que pode decidir o jogo? "A agressividade nos duelos pode ter impacto no jogo, eles têm uma dimensão física muito presente. Temos de ter a capacidade de estar num nível muito alto nos duelos. Decidir bem no último terço também será importante, mas é neste e em todos os jogos. Quero ver a equipa corajosa e, desculpem o termo, soltinha. É o que mais quero ver."

Derrota na última jornada em Famalicão: "Não olho como recaída, aconteceu e não queríamos. Temos de perceber que foi um golpe duro no que queremos que seja a nossa forma de estar. Estamos mais fortes no final desta semana do que na anterior. Caímos, mas levantamos mais à frente do ponto em que estavamos."

Falta de eficácia: "Tem de estar presente sempre. Pode ter a ver com o gesto técnico, a forma como tentamos a finalização ou o último passe. Não acredito que haja algum jogador que queira fazer mal no dia de jogo. Em todos os momentos temos de tentar fazer as coisas de forma eficaz."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 31 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)