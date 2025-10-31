Luís Pinto e o Benfica. "O que mais quero é ver a equipa soltinha"

O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Pinto, quer ver a sua equipa "soltinha" na receção ao Benfica para a 10.ª jornada da I Liga.

A derrota na última jornada em Famalicão travou a melhor sequência dos vitorianos esta época, que vinham de vitóras com o Santa Clara e União de Lamas, para a Taça.



O Vitória, oitavo classificado com 11 pontos, recebe o Benfica, terceiro com 21 pontos somados, este sábado, às 20h30, com relato e acompanhamento, ao minuto, na Renascença.

Antevisão ao jogo: "Encaramos o jogo com respeito, mais uma oportunidade que temos de nos testar. Respeitamos muito o nosso símbolo e o adversário, é dessa forma que encaramos."

Benfica está melhor agora? "Respeito muito o José Mourinho, mas também muito o Bruno Lage. Não me compete fazer juízos de valor. Espero um Benfica com bons jogadores, que é candidato ao título e que tem vindo de uma dinâmica de vitória nas competições internas. Temos de estar focados no que podemos fazer, queremos jogar com coragem e humildade. Queremos entrar para procurar vencer."

O que pode decidir o jogo? "A agressividade nos duelos pode ter impacto no jogo, eles têm uma dimensão física muito presente. Temos de ter a capacidade de estar num nível muito alto nos duelos. Decidir bem no último terço também será importante, mas é neste e em todos os jogos. Quero ver a equipa corajosa e, desculpem o termo, soltinha. É o que mais quero ver."

Derrota na última jornada em Famalicão: "Não olho como recaída, aconteceu e não queríamos. Temos de perceber que foi um golpe duro no que queremos que seja a nossa forma de estar. Estamos mais fortes no final desta semana do que na anterior. Caímos, mas levantamos mais à frente do ponto em que estavamos."

Falta de eficácia: "Tem de estar presente sempre. Pode ter a ver com o gesto técnico, a forma como tentamos a finalização ou o último passe. Não acredito que haja algum jogador que queira fazer mal no dia de jogo. Em todos os momentos temos de tentar fazer as coisas de forma eficaz."