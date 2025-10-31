Ouvir
Nota 3. "António Nobre sem erros de relevo"

31 out, 2025 - 23:58

Leia o resumo da análise do VAR Bola Branca Tiago Rocha.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 3 a António Nobre, árbitro do Sporting - Alverca, partida da 10.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Nobre fez uma “arbitragem sem erros de relevo”.

O árbitro fez uma arbitragem segura e permitiu jogar muito e “nos lances capitais esteve sempre assertivo”.

Não houve lances graves nas áreas e os cartões foram bem mostrados.

Por isso, nota 3.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Alverca, por 2-0.

