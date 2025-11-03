Ouvir
Casa Pia demite treinador João Pereira

03 nov, 2025 - 21:36 • Eduardo Soares da Silva

Jovem treinador não resiste ao mau arranque de campeonato e deixa o clube lisboeta à 10.ª jornada.

O Casa Pia anunciou, em comunicado, o despedimento do treinador João Pereira.

O jovem treinador de 33 anos não resistiu ao mau arranque de época e a gota de água foi a derrota, por 5-3, na receção ao Estrela da Amadora na 10.ª jornada do campeonato.

"O Clube reconhece e agradece a todos o profissionalismo, a dedicação e o compromisso demonstrados ao longo deste período de colaboração, destacando o contributo prestado para o desenvolvimento e sucesso do projeto desportivo. O Casa Pia Atlético Clube deseja-lhes as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro", pode ler-se na nota.

Apesar de uma vitória na Taça de Portugal contra o Ançã, o Casa Pia não vence para o campeonato desde a jornada 5, quando venceu em Arouca por 2-0. No total, soma apenas dois triunfos na I Liga, o que deixa os gansos no 16.º posto, com oito pontos somados.

João Pereira conduziu o Casa Pia a um confortável 9.º lugar na época passada, a sua época de estreia na primeira divisão, depois de passagens pelo Alverca, onde venceu a Liga 3, e no Amora.

