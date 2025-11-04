Alexandre Santana passa de adjunto a treinador principal do Casa Pia

O Casa Pia anunciou, em comunicado, que Alexandre Santana passa de adjunto a treinador principal da equipa após a saída de João Pereira.

Gonçalo Brandão, Tiago Dias, João Santos, João Aguiar e o Miguel Valentim integram a equipa técnica de Santana.

Alexandra Santana era o treinador que falava, na época passada, nas "flash interviews", uma vez que João Pereira não tinha o nível de treinador necessário para treinar no primeiro escalão.

"A equipa técnica conta com a total confiança da Direção e de todo o staff, que reconhecem o seu profissionalismo, competência e dedicação. Esta transição visa assegurar a continuidade do trabalho desenvolvido até ao momento, garantindo estabilidade e compromisso com os objetivos desportivos definidos", pode ler-se.

O técnico de 47 anos foi adjunto nas últimas duas épocas. Antes, orientou o Vitória de Setúbal durante 27 jogos em 2020/21 no Campeonato de Portugal.

Apesar de uma vitória na Taça de Portugal contra o Ançã, o Casa Pia não vence para o campeonato desde a jornada 5, quando venceu em Arouca por 2-0. No total, soma apenas dois triunfos na I Liga, o que deixa os gansos no 16.º posto, com oito pontos somados.

João Pereira conduziu o Casa Pia a um confortável 9.º lugar na época passada, a sua época de estreia na primeira divisão.