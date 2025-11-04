Braga exige “respostas firmes e imediatas” ao caso Veríssimo. Salvador envia cartas a FPF, Liga e CA

Mais: “Foi dado a estes responsáveis um timing de resposta, entendendo o SC Braga ser relevante que a sua tomada de posição pública fosse devidamente sustentada e que as entidades responsáveis tivessem oportunidade de conduzir e liderar a reação necessária perante factos tão relevantes”.

De acordo com as “A Bola” e “Correio da Manhã”, citando o relatório escrito pelo árbitro da AF Leiria, o FC Porto terá colocado uma televisão no balneário da equipa de arbitragem a transmitir, de forma repetida e contínua, os lances mais polémicos da primeira parte.

O SC Braga reagiu à polémica entre Fábio Veríssimo e FC Porto, já à hora de almoço de terça-feira, uma história que visa o clube minhoto, pois era o rival dos dragões no jogo em questão. Direção do clube exige “respostas firmes e imediatas”.

O comunicado na íntegra

Confrontada com as notícias que circulam desde a noite passada e que relatam tentativas de pressão sobre a equipa de arbitragem do FC Porto x SC Braga, liderada por Fábio Veríssimo, esta Sociedade encetou contactos imediatos no sentido de obter um cabal esclarecimento sobre as informações difundidas.

O Presidente do SC Braga endereçou missivas formais aos Presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, do Conselho de Arbitragem e da Liga Portugal, solicitando respostas sobre os factos reportados e sobre as tomadas de ação requeridas para defesa do sector da arbitragem e da integridade das competições.

Foi dado a estes responsáveis um timing de resposta, entendendo o SC Braga ser relevante que a sua tomada de posição pública fosse devidamente sustentada e que as entidades responsáveis tivessem oportunidade de conduzir e liderar a reação necessária perante factos tão relevantes.

Na ausência de outros esclarecimentos para além da resposta enviada pela Liga Portugal e que remete para os órgãos de disciplina da FPF, o SC Braga analisará o relatório do árbitro e o relatório dos delegados, certo de que os mesmos irão originar a abertura de processos de inquérito e de processos disciplinares, que se esperam tão céleres quanto possível e que garantam, de forma implacável, as punições que se impõem.

O SC Braga reclama uma atuação exemplar por parte da justiça desportiva, mas sem prejuízo da independência exigida ao normal funcionamento desta, cabe também aos responsáveis máximos da FPF e da Liga garantir um clima de confiança para o presente e para o futuro.

Nesse intuito, exigem-se respostas firmes e imediatas, sob pena de estes agentes serem co-responsáveis pela escalada previsível se nada for feito.

O SC Braga exige que a defesa da credibilidade das competições seja um imperativo absoluto e inegociável para quem tem a responsabilidade de zelar pelas mesmas, mais ainda no momento atual.

Tal como referido em comunicado do passado dia 6 de outubro, o SC Braga volta a sublinhar a sua absoluta confiança no sector da arbitragem. Por assim ser, surge-nos ainda mais premente que a defesa do quadro de árbitros seja efetiva e intransigente. A proteção dos árbitros é absolutamente essencial para a salvaguarda das competições e da verdade desportiva e para o melhor desempenho de todos os agentes.