Braga exige “respostas firmes e imediatas” ao caso Veríssimo. Salvador envia cartas a FPF, Liga e CA

04 nov, 2025 - 13:20 • Hugo Tavares da Silva
O SC Braga reagiu à polémica entre Fábio Veríssimo e FC Porto, já à hora de almoço de terça-feira, uma história que visa o clube minhoto, pois era o rival dos dragões no jogo em questão. Direção do clube exige “respostas firmes e imediatas”.
De acordo com as “A Bola” e “Correio da Manhã”, citando o relatório escrito pelo árbitro da AF Leiria, o FC Porto terá colocado uma televisão no balneário da equipa de arbitragem a transmitir, de forma repetida e contínua, os lances mais polémicos da primeira parte.
“Confrontada com as notícias que circulam desde a noite passada (...), esta sociedade encetou contactos imediatos no sentido de obter um cabal esclarecimento sobre as informações difundidas”, pode ler-se no comunicado do SC Braga.
O mesmo documento, publicado no site oficial do clube, dá conta de que António Salvador, o presidente do clube, enviou cartas “formais” aos presidentes de Federação Portuguesa de Futebol, Conselho de Arbitragem e Liga Portugal.
Nessas missivas, Salvador solicita “respostas sobre os factos reportados e sobre as tomadas de ação requeridas para defesa do sector da arbitragem e da integridade das competições”.
Mais: “Foi dado a estes responsáveis um timing de resposta, entendendo o SC Braga ser relevante que a sua tomada de posição pública fosse devidamente sustentada e que as entidades responsáveis tivessem oportunidade de conduzir e liderar a reação necessária perante factos tão relevantes”.
Futebol Nacional
Os minhotos reclamam “uma atuação exemplar por parte da justiça desportiva, mas sem prejuízo da independência exigida ao normal funcionamento desta”.
Confrontada com as notícias que circulam desde a noite passada e que relatam tentativas de pressão sobre a equipa de arbitragem do FC Porto x SC Braga, liderada por Fábio Veríssimo, esta Sociedade encetou contactos imediatos no sentido de obter um cabal esclarecimento sobre as informações difundidas.
O Presidente do SC Braga endereçou missivas formais aos Presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, do Conselho de Arbitragem e da Liga Portugal, solicitando respostas sobre os factos reportados e sobre as tomadas de ação requeridas para defesa do sector da arbitragem e da integridade das competições.
Foi dado a estes responsáveis um timing de resposta, entendendo o SC Braga ser relevante que a sua tomada de posição pública fosse devidamente sustentada e que as entidades responsáveis tivessem oportunidade de conduzir e liderar a reação necessária perante factos tão relevantes.
Na ausência de outros esclarecimentos para além da resposta enviada pela Liga Portugal e que remete para os órgãos de disciplina da FPF, o SC Braga analisará o relatório do árbitro e o relatório dos delegados, certo de que os mesmos irão originar a abertura de processos de inquérito e de processos disciplinares, que se esperam tão céleres quanto possível e que garantam, de forma implacável, as punições que se impõem.
O SC Braga reclama uma atuação exemplar por parte da justiça desportiva, mas sem prejuízo da independência exigida ao normal funcionamento desta, cabe também aos responsáveis máximos da FPF e da Liga garantir um clima de confiança para o presente e para o futuro.
Nesse intuito, exigem-se respostas firmes e imediatas, sob pena de estes agentes serem co-responsáveis pela escalada previsível se nada for feito.
O SC Braga exige que a defesa da credibilidade das competições seja um imperativo absoluto e inegociável para quem tem a responsabilidade de zelar pelas mesmas, mais ainda no momento atual.
Tal como referido em comunicado do passado dia 6 de outubro, o SC Braga volta a sublinhar a sua absoluta confiança no sector da arbitragem. Por assim ser, surge-nos ainda mais premente que a defesa do quadro de árbitros seja efetiva e intransigente. A proteção dos árbitros é absolutamente essencial para a salvaguarda das competições e da verdade desportiva e para o melhor desempenho de todos os agentes.