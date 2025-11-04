Diogo Soares Loureiro e o caso Veríssimo: "Pode ser excessivo considerar como coação"

Veja também:

O advogado Diogo Soares Loureiro considera que "pode ser excessivo e uma interpretação muito extensiva" considerar como coação o incidente com Fábio Veríssimo no Estádio do Dragão na noite de domingo.

Em causa está a denúncia de Fábio Veríssimo, que terá incluído no relatório do jogo entre FC Porto e SC Braga que encontrou uma televisão no seu balneário, que não poderia ser desligada, a mostrar a repetição dos lances polémicos da primeira parte desse jogo.

À Renascença, Soares Loureiro defende que "pelo conjunto de declarações dos dirigentes e a forma com os árbitros são abordados até nos túneis, parece-me que pode ser excessivo e uma interpretação muito extensiva considerar isto coação."

Ainda assim, o advogado diz que "só as pequenas nuances poderão ajudar a aprofundar o caso."

Nos regulamentos, está escrito que "o clube que exerça violência física ou moral é castigado com uma multa e é desclassificado" e, "quando são na forma tentada, a multa é reduzida e o castigo é a derrota no jogo."

Soares Loureiro explica que "o regulamento é claro sobre as sanções", mas "a discussão é o que é que entra no conceito de coação."

"No código penal, coação é quando alguém, mediante violência ou ameaça, obriga outro a praticar determinado ato. No desporto, mantém essa essência e é aplicado a situações que afetem a liberdade de decisão e a integridade das competições. Se formos formalistas, não me parece que os factos possam cair dentro de uma violência que obrigue o árbitro a tomar uma decisão diferente", conclui.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já instaurou, esta terça-feira, um processo disciplinar ao FC Porto pelo incidente.

Em comunicado, o FC Porto acusou o árbitro de "comportamento persecutório".