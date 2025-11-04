"Hora de dizer basta". APAF pede reunião com FPF, Liga e Governo para pedir "medidas concretas" para proteger árbitros

Veja também:

A Associação Portuguesa de Árbitro de Futebol (APAF) acredita que chegou a hora "de dizer basta" e de terminar com "a intimidação sobre os árbitros", anunciando ainda que vai pedir uma reunião urgente com Liga, FPF e Governo para que se altere a regulamentação para se proteger os árbitros.

Em causa está a denúncia de Fábio Veríssimo, que terá incluído no relatório do jogo entre FC Porto e SC Braga que encontrou uma televisão no seu balneário, que não poderia ser desligada, a mostrar a repetição dos lances polémicos da primeira parte desse jogo.

Em comunicado, a APAF diz que "desde há muito que registamos uma escalada no número de episódios de pressão sobre os árbitros, com o mais recente a registar-se no jogo FC Porto-SC Braga."

"O futebol português tem de pôr fim à pressão e à intimidação sobre os árbitros, não pode continuar a viver mergulhado num clima de medo e suspeição", pode ler-se.



A associação dos árbitros exige que as "as entidades competentes atuem de imediato, com transparência total, e que sejam aplicadas medidas exemplares a todos os envolvidos."

"Não ficaremos calados perante mais um episódio de desrespeito e impunidade. Não aceitaremos investigações morosas, silêncios cúmplices nem decisões meramente políticas. O atual clima no futebol português é tóxico e insustentável", pode ler-se.



A APAF lamenta que os regulamentos sejam "incapazes de punir com eficácia" e o atual clima "exige investigações céleres e decisões verdadeiramente efetivas, bem como o envolvimento do setor da arbitragem nas inevitáveis alterações regulamentares que se exigem já para a próxima época."

Assim sendo, a APAF vai "solicitar reuniões, com carácter urgente, junto da FPF, da Liga Portugal e do Governo para exigir ter parte ativa nas alterações regulamentares necessárias."