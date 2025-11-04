Presidente do Conselho de Arbitragem da AF Leiria tem "a certeza que Veríssimo não ficou condicionado"

Carlos Amado, presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Leiria, garante que Fábio Veríssimo "não ficou condicionado" durante a segunda parte do SC Braga-FC Porto depois de ter visto, em "loop", os lances mais polémicos na primeira parte no intervalo.

"Poderá ter-se sentido momenatenamente condicionado, mas não teve nenhuma influência na sua prestação a seguir. Conheço-o bem, tenho a certeza que não ficou condicionado", disse, a Bola Branca.

O FC Porto terá colocado uma televisão no balneário de Fábio Veríssimo que não poderia ser desligada e que mostrava, em repetição, lances em que os dragões consideravam ter sido injustiçados no primeiro tempo.

"Não sei o que se passou, não vou falar, nem sei se o presidente do Porto tem algo a ver com isso Ele foi uma lufada de ar fresco, veio com uma forma de pensar diferente e alguém preocupado em resolver os problemas e colaborar nas soluções. É a imagem que tenho dele", explica.