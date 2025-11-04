Ouvir
Presidente do Conselho de Arbitragem da AF Leiria tem "a certeza que Veríssimo não ficou condicionado"

04 nov, 2025 - 16:33

Carlos Amado já conversou com o árbitro do SC Braga-Porto e está "muito tranquilo". "Agiu com a sua consciência ética. Entendeu que o que aconteceu teria impacto no comportamento e o que fez foi reportar", explica.

Carlos Amado, presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Leiria, garante que Fábio Veríssimo "não ficou condicionado" durante a segunda parte do SC Braga-FC Porto depois de ter visto, em "loop", os lances mais polémicos na primeira parte no intervalo.

"Poderá ter-se sentido momenatenamente condicionado, mas não teve nenhuma influência na sua prestação a seguir. Conheço-o bem, tenho a certeza que não ficou condicionado", disse, a Bola Branca.

O FC Porto terá colocado uma televisão no balneário de Fábio Veríssimo que não poderia ser desligada e que mostrava, em repetição, lances em que os dragões consideravam ter sido injustiçados no primeiro tempo.

"Não sei o que se passou, não vou falar, nem sei se o presidente do Porto tem algo a ver com isso Ele foi uma lufada de ar fresco, veio com uma forma de pensar diferente e alguém preocupado em resolver os problemas e colaborar nas soluções. É a imagem que tenho dele", explica.

FC Porto reage ao caso Veríssimo, árbitro que acusa de "comportamento persecutório"

Futebol Nacional

FC Porto reage ao caso Veríssimo, árbitro que acusa de "comportamento persecutório"

Dragões dizem que ainda não receberam os relatório(...)

Veríssimo reportou o incidente ao colocá-lo no relatório da equipa de arbitragem. Amado já conversou com o árbitro, que "está muito tranquilo."

"Agiu com a sua consciência ética. Entendeu que o que aconteceu teria impacto no comportamento. O que fez foi reportar e passar para o relatório para o comunicar", explica.

Agora, o presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Leiria espera que as decisões sobre o caso sejam tomadas rapidamente: "Cabe às entidades reagirem e decidirem, convém que sejam rápidos."

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já instaurou, esta terça-feira, um processo disciplinar ao FC Porto pelo incidente.

Em comunicado, o FC Porto acusou o árbitro de "comportamento persecutório".

