Presidente do Conselho de Arbitragem da AF Leiria tem "a certeza que Veríssimo não ficou condicionado"

04 nov, 2025 - 16:33
Carlos Amado, presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Leiria, garante que Fábio Veríssimo "não ficou condicionado" durante a segunda parte do SC Braga-FC Porto depois de ter visto, em "loop", os lances mais polémicos na primeira parte no intervalo.
"Poderá ter-se sentido momenatenamente condicionado, mas não teve nenhuma influência na sua prestação a seguir. Conheço-o bem, tenho a certeza que não ficou condicionado", disse, a Bola Branca.
O FC Porto terá colocado uma televisão no balneário de Fábio Veríssimo que não poderia ser desligada e que mostrava, em repetição, lances em que os dragões consideravam ter sido injustiçados no primeiro tempo.
"Não sei o que se passou, não vou falar, nem sei se o presidente do Porto tem algo a ver com isso Ele foi uma lufada de ar fresco, veio com uma forma de pensar diferente e alguém preocupado em resolver os problemas e colaborar nas soluções. É a imagem que tenho dele", explica.
Veríssimo reportou o incidente ao colocá-lo no relatório da equipa de arbitragem. Amado já conversou com o árbitro, que "está muito tranquilo."
"Agiu com a sua consciência ética. Entendeu que o que aconteceu teria impacto no comportamento. O que fez foi reportar e passar para o relatório para o comunicar", explica.
Agora, o presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Leiria espera que as decisões sobre o caso sejam tomadas rapidamente: "Cabe às entidades reagirem e decidirem, convém que sejam rápidos."
O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já instaurou, esta terça-feira, um processo disciplinar ao FC Porto pelo incidente.
Em comunicado, o FC Porto acusou o árbitro de "comportamento persecutório".