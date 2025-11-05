Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fábio Veríssimo arbitra na jornada 11

05 nov, 2025 - 16:05

Veja todas as equipas de arbitragem da 11.ª jornada.

A+ / A-

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol deu a conhecer os nomeados para a 11.ª jornada da I Liga. Nota para Fábio Veríssimo, que vai arbitrar o Estrela Amadora – Nacional.

Estoril - Arouca
Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Manuel Mota

Alverca - Rio Ave
Árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Rui Soares

Tondela - V. Guimarães
Árbitro: André Narciso
VAR: Ricardo Moreira

Santa Clara - Sporting
Árbitro: João Gonçalves
VAR: Luís Ferreira

Estrela Amadora - Nacional
Árbitro: Fábio Veríssimo

VAR: Rui Silva

AVS - Gil Vicente
Árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Manuel Oliveira

Famalicão - FC Porto
Árbitro: José Bessa
VAR: Vasco Santos

Benfica - Casa Pia
Árbitro: Gustavo Correia
VAR: João Bento

Sp. Braga - Moreirense
Árbitro: João Pinheiro
VAR: Bruno Esteves

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)