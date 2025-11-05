Fábio Veríssimo arbitra na jornada 11

05 nov, 2025 - 16:05
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol deu a conhecer os nomeados para a 11.ª jornada da I Liga. Nota para Fábio Veríssimo, que vai arbitrar o Estrela Amadora – Nacional.
Estoril - Arouca
Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Manuel Mota
Alverca - Rio Ave
Árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Rui Soares
Tondela - V. Guimarães
Árbitro: André Narciso
VAR: Ricardo Moreira
Santa Clara - Sporting
Árbitro: João Gonçalves
VAR: Luís Ferreira
Estrela Amadora - Nacional
Árbitro: Fábio Veríssimo
VAR: Rui Silva
AVS - Gil Vicente
Árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Manuel Oliveira
Famalicão - FC Porto
Árbitro: José Bessa
VAR: Vasco Santos
Benfica - Casa Pia
Árbitro: Gustavo Correia
VAR: João Bento
Sp. Braga - Moreirense
Árbitro: João Pinheiro
VAR: Bruno Esteves