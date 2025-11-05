Ouvir
Max Dowman continua a somar recordes e é o mais jovem de sempre a jogar na Liga dos Campeões

05 nov, 2025 - 10:07 • Eduardo Soares da Silva

Jovem médio do Arsenal foi o primeiro a ser usado na prova antes de cumprir 16 anos de idade. Foi lançado na segunda parte contra o Slavia de Praga e Mikel Arteta gostou de que viu.

A+ / A-

Max Dowman, médio do Arsenal, tornou-se o mais jovem de sempre a jogar na Liga dos Campeões ainda com 15 anos de idade.

O adolescente foi lançado em campo aos 72 minutos do jogo na República Checa contra o Slavia de Praga, numa altura em que os londrinos já venciam por 3-0 e tinham o triunfo praticamente garantido.

A entrada de Dowman não mexeu com o desfecho do jogo, mas quebrou um recorde na Liga dos Campeões. Aos 15 anos e 308 dias, o médio ofensivo tornou-se o mais jovem de sempre a jogar na liga milionária e o primeiro a fazê-lo antes de cumprir 16 anos de idade.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O recorde pertencia ao alemão Youssoufa Moukoko, que jogou pelo Dortmund aos 16 anos e 18 dias. Em terceiro lugar, surge o espanhol Lamine Yamal, com 16 anos e 68 dias.

O Arsenal continua a gerir a temporada de Dowman de forma cautelosa e tem alternado entre as diferentes equipas do clube. Já alinhou pelos juniores na Youth League, pelos sub-23 no campeonato de desenvolvimento da Premier League e soma já cinco jogos pela equipa principal.

Estreou-se como suplente utilizado logo na segunda jornada do campeonato, na receção ao Leeds, e surgiu no onze inicial pela primeira vez contra o Brighton, na Taça da Liga.

Sempre que jogou num patamar abaixo esta temporada, destacou-se: marcou ao Wolves e West Ham no campeonato sub-23 e bisou na Youth League contra o Atlético de Madrid, embora estivesse sempre a jogar contra jogadores mais velhos.

Arteta não tem poupado nos elogios ao jovem Dowman, que se vai encaixando entre o meio-campo e as alas dos "gunners": "Ele entra e mal recebe a bola vai para cima, tenta o drible e ganha uma falta. Isso é personalidade, é coragem e não dá para ser ensinado. Ou tens, ou não tens."

"Não importa o que diz no passaporte. Podemos colocá-lo neste contexto e ele consegue adaptar-se e ter um bom desempenho", elogiou depois da estreia na Liga dos Campeões.

Há ainda um recorde que Dowman pode bater. Com apenas 17 anos e 103 dias, Césc Fabregas foi o mais novo de sempre a ser titular no Arsenal na Premier League.

Não falta talento no plantel dos "gunners". Trossard, Martinelli, Eze, Nwaneri, Madueke, Saka e Odegaard pisam os terrenos de Dowman. O adolescente tem ainda mais de um ano para bater o registo do espanhol.

