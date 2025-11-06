Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 06 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

Apesar da turbulência, o Estoril "vai jogar com confiança, coragem e sem medo", garante Ian Cathro

06 nov, 2025 - 16:34 • Lusa

O técnico escocês relembrou o jogo com o Rio Ave, que os 'canarinhos' venceram por 4-0, elogiando o trabalho feito, mas frisou que "não vende sonhos".

A+ / A-

O treinador do Estoril Praia disse esta quinta-feira que a equipa quer conquistar a segunda vitória consecutiva frente ao Arouca, na 11.ª jornada da I Liga de futebol, mas lembrou que só se pode jogar um jogo de cada vez.

"Esta época já passámos por coisas que não deviam ter acontecido, mas, olhando para a frente, não podemos começar a perspetivar o futuro, porque é impossível fazer quatro ou cinco jogos de uma vez só. Nós vivemos jogo a jogo e temos a capacidade de jogar com confiança, mas é difícil quando não sentimos o apoio do resultado", explicou Ian Cathro, garantindo que a "equipa vai jogar com confiança, coragem e sem medo".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca, o técnico escocês relembrou o jogo com o Rio Ave, que os 'canarinhos' venceram por 4-0, elogiou o trabalho feito, mas frisou que "não vende sonhos".

"A equipa já estava a fazer o seu trabalho, mas isso tem de ser concretizado com a bola a entrar na baliza. Isso aconteceu, muda a perceção, mas continuamos a trabalhar", afirmou o treinador, admitindo que um jogo menos conseguido frente ao Arouca pode pôr o seu lugar em causa.

"Há alguns jogos perguntaram-me se tinha condições para continuar. Sinto que tenho condições para continuar, mas sei que essa pergunta pode aparecer no fim deste jogo", admitiu.

Quanto ao adversário desta sexta-feira, o Arouca, Cathro antevê um jogo disputado.

"Toda a gente aqui respeita o trabalho do Arouca, pela identidade, soluções em posse, pela forma como percebem os adversários e procuram sair dos momentos de pressão. É uma equipa que sabe defender, mostrar uma cara agressiva e têm vontade em conseguir resultados, como nós", concluiu o técnico que orienta o Estoril pela segunda época seguida.

O Estoril Praia, 12.º classificado, com 10 pontos, recebe na sexta feira, às 20:15, o Arouca, no Estádio António Coimbra da Mota, 15.º, com nove pontos, numa partida que será arbitrada por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 06 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)