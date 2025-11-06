Apesar da turbulência, o Estoril "vai jogar com confiança, coragem e sem medo", garante Ian Cathro

06 nov, 2025 - 16:34 • Lusa
O treinador do Estoril Praia disse esta quinta-feira que a equipa quer conquistar a segunda vitória consecutiva frente ao Arouca, na 11.ª jornada da I Liga de futebol, mas lembrou que só se pode jogar um jogo de cada vez.
"Esta época já passámos por coisas que não deviam ter acontecido, mas, olhando para a frente, não podemos começar a perspetivar o futuro, porque é impossível fazer quatro ou cinco jogos de uma vez só. Nós vivemos jogo a jogo e temos a capacidade de jogar com confiança, mas é difícil quando não sentimos o apoio do resultado", explicou Ian Cathro, garantindo que a "equipa vai jogar com confiança, coragem e sem medo".
Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca, o técnico escocês relembrou o jogo com o Rio Ave, que os 'canarinhos' venceram por 4-0, elogiou o trabalho feito, mas frisou que "não vende sonhos".
"A equipa já estava a fazer o seu trabalho, mas isso tem de ser concretizado com a bola a entrar na baliza. Isso aconteceu, muda a perceção, mas continuamos a trabalhar", afirmou o treinador, admitindo que um jogo menos conseguido frente ao Arouca pode pôr o seu lugar em causa.
"Há alguns jogos perguntaram-me se tinha condições para continuar. Sinto que tenho condições para continuar, mas sei que essa pergunta pode aparecer no fim deste jogo", admitiu.
Quanto ao adversário desta sexta-feira, o Arouca, Cathro antevê um jogo disputado.
"Toda a gente aqui respeita o trabalho do Arouca, pela identidade, soluções em posse, pela forma como percebem os adversários e procuram sair dos momentos de pressão. É uma equipa que sabe defender, mostrar uma cara agressiva e têm vontade em conseguir resultados, como nós", concluiu o técnico que orienta o Estoril pela segunda época seguida.
O Estoril Praia, 12.º classificado, com 10 pontos, recebe na sexta feira, às 20:15, o Arouca, no Estádio António Coimbra da Mota, 15.º, com nove pontos, numa partida que será arbitrada por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.