César Peixoto renova com o Gil Vicente por mais uma época

O Gil Vicente anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com o treinador César Peixoto, por mais uma temporada.

O técnico vimaranense, de 45 anos, terminava contrato no final desta época, no entanto, agora, fica ligado ao clube de Barcelos até 2027.

César Peixoto pegou na equipa a meio da temporada passada e garantiu a manutenção na I Liga. Esta época, o Gil Vicente está a ser a equipa-sensação do campeonato. Com sete vitórias e um empate em dez jornadas, ocupa o quarto lugar, com 22 pontos, a dois do Benfica, terceiro classificado, e com mais três que o quinto, o Famalicão.

Antigo internacional português e jogador de Benfica e FC Porto, entre outros, César Peixoto iniciou a carreira de treinador no Varzim, em 2018/19. Passou, desde então, por Académica, Desportivo de Chaves, Moreirense (duas vezes) e Paços de Ferreira.