Renascença galardoada com prémio “Cartão Branco” na categoria “Jornalismo que Transforma”

De recordar que o Cartão Branco visa reconhecer e promover valores como o respeito, a inclusão, a cooperação e o fair play. Atualmente, é aplicado em 34 modalidades e conta com 91 entidades aderentes.

A cerimónia, que decorreu esta quinta-feira, é “dedicada à valorização dos comportamentos éticos no desporto”.

O evento contou com a presença do secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, e da vogal do IPDJ, Lídia Praça.

Na mesma categoria foram também galardoados o jornal “A Bola”, o jornal “Sul Informação” e a televisão RTP.

A Renascença foi galardoada com o prémio “Cartão Branco” 2024/25, do Instituto Português do Desporto e Juventude, na categoria “Jornalismo que Transforma”.

Fica a lista de premiados:

Prémio Cartão Branco – Entidades

Reconhece as organizações que mais se destacaram na promoção do Cartão Branco e dos valores éticos no desporto.

Vencedores:

Federação Portuguesa de Ténis

Federação Portuguesa de Voleibol

Menções honrosas:

Federação Portuguesa de Corfebo

Associação de Basquetebol de Leiria

Prémio Cartão Branco – Revelação

Distingue agentes desportivos que, pela primeira vez, se evidenciaram pela sua conduta ética.

Vencedor:

Associação Rede de Universidades da Terceira Idade (RUTIS)

Menção honrosa:

Colégio Militar

Prémio Cartão Branco – Árbitros e Juízes

Valoriza os árbitros que, no exercício da sua função, promoveram ativamente o fair play e o respeito mútuo.

Vencedor:

José Costa – Patinagem Artística

Menções honrosas:

David Machado – Futebol

Mariana Fontes – Basquetebol

Nuno Pinto – Futsal

André Gordo – Futebol

Gustavo Fonseca – Corfebol

José Louro – Badminton

Sílvia Coelho – Hóquei em Patins

Foram ainda efetuadas Homenagens a quem contribuiu para que o Cartão Branco ganhasse um maior reconhecimento internacional. Neste âmbito foi homenageada a Federação Portuguesa de Corfebol, por ter apresentado o Cartão Branco à International Korfebol Federation que, reconhecendo todo o seu potencial, o introduziu na Copa Europeia de Corfebol de Sub-15 2025.

Foram também homenageadas a Federação Académica do Desporto Universitário e a Associação Académica da Universidade da Beira Interior, por terem proposto e defendido junto da European University Sports Association a utilização do Cartão Branco no Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2025, tendo a EUSA acolhido favoravelmente a proposta.

Os Prémios Cartão Branco «Jornalismo que Transforma» foram para:

Imprensa nacional:

A Bola

Imprensa regional:

Sul Informação

Rádio:

Renascença

Televisão: