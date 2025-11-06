Renascença galardoada com prémio “Cartão Branco” na categoria “Jornalismo que Transforma”

06 nov, 2025 - 16:01
A Renascença foi galardoada com o prémio “Cartão Branco” 2024/25, do Instituto Português do Desporto e Juventude, na categoria “Jornalismo que Transforma”.
Na mesma categoria foram também galardoados o jornal “A Bola”, o jornal “Sul Informação” e a televisão RTP.
O evento contou com a presença do secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, e da vogal do IPDJ, Lídia Praça.
A cerimónia, que decorreu esta quinta-feira, é “dedicada à valorização dos comportamentos éticos no desporto”.
De recordar que o Cartão Branco visa reconhecer e promover valores como o respeito, a inclusão, a cooperação e o fair play. Atualmente, é aplicado em 34 modalidades e conta com 91 entidades aderentes.
Os premiados do Cartão Branco nas três categorias foram:
Prémio Cartão Branco – Entidades
Reconhece as organizações que mais se destacaram na promoção do Cartão Branco e dos valores éticos no desporto.
Vencedores:
Menções honrosas:
Prémio Cartão Branco – Revelação
Distingue agentes desportivos que, pela primeira vez, se evidenciaram pela sua conduta ética.
Vencedor:
Menção honrosa:
Prémio Cartão Branco – Árbitros e Juízes
Valoriza os árbitros que, no exercício da sua função, promoveram ativamente o fair play e o respeito mútuo.
Vencedor:
Menções honrosas:
Foram ainda efetuadas Homenagens a quem contribuiu para que o Cartão Branco ganhasse um maior reconhecimento internacional. Neste âmbito foi homenageada a Federação Portuguesa de Corfebol, por ter apresentado o Cartão Branco à International Korfebol Federation que, reconhecendo todo o seu potencial, o introduziu na Copa Europeia de Corfebol de Sub-15 2025.
Foram também homenageadas a Federação Académica do Desporto Universitário e a Associação Académica da Universidade da Beira Interior, por terem proposto e defendido junto da European University Sports Association a utilização do Cartão Branco no Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2025, tendo a EUSA acolhido favoravelmente a proposta.
Os Prémios Cartão Branco «Jornalismo que Transforma» foram para:
Imprensa nacional:
Imprensa regional:
Rádio:
Televisão: