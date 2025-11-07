Árbitros protestam e entram antes das equipas

07 nov, 2025 - 22:45
Os árbitros das competições profissionais de futebol estão em protesto. Exigem o agravamento de sanções para quem contesta.
O “juiz” Bruno Vieira, da associação de Beja, foi o primeiro a protestar, ao entrar antes de Feirense e Farense na II Liga.
O mesmo protesto aconteceu antes do Estoril – Arouca, da I Liga, com Cláudio Pereira. O árbitro subiu ao relvado com dois auxiliares, antes das equipas e sem a bola de jogo.
De recordar que, esta sexta-feira, o presidente da Federação, Pedro Proença, recebeu o líder da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, José Borges, num encontro que contou também com a presença do presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Luciano Gonçalves.