Proença reuniu com árbitros e apela à "tranquilidade no futebol"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apelou esta sexta-feira à "tranquilidade" após uma reunião de urgência com uma delegação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) na Cidade do Futebol.

No final, Pedro Proença mostrou-se disponível para "dar tranquilidade às competições", apesar de esclarecer que não cabe à FPF a gestão do futebol profissional.

O presidente da federação defende que cabe aos clubes "encontrar, neste princípio de autorregulação, as melhores soluções para responder à discussão pública que existe neste momento", indicou em declarações ao Canal 11.

Na reunião estiveram presentes o presidente e o vice-presidente da APAF, José Borges e Nuno Silva, o presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Luciano Gonçalves, e o diretor da FPF, Rui Caeiro.

Em discussão esteve a "preocupação de algum estímulo comunicacional que está a acontecer no futebol profissional", com Proença a pedir uma "reflexão ponderada, com tranquilidade, sobre os assuntos estruturantes" para o futuro.