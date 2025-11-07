Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol

Proença reuniu com árbitros e apela à "tranquilidade no futebol"

07 nov, 2025 - 18:46 • Diogo Camilo

Presidente da Federação mostrou-se disponível para "dar tranquilidade às competições", apesar de esclarecer que não cabe à FPF a gestão do futebol profissional.

A+ / A-

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apelou esta sexta-feira à "tranquilidade" após uma reunião de urgência com uma delegação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) na Cidade do Futebol.

No final, Pedro Proença mostrou-se disponível para "dar tranquilidade às competições", apesar de esclarecer que não cabe à FPF a gestão do futebol profissional.

O presidente da federação defende que cabe aos clubes "encontrar, neste princípio de autorregulação, as melhores soluções para responder à discussão pública que existe neste momento", indicou em declarações ao Canal 11.

Na reunião estiveram presentes o presidente e o vice-presidente da APAF, José Borges e Nuno Silva, o presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Luciano Gonçalves, e o diretor da FPF, Rui Caeiro.

Em discussão esteve a "preocupação de algum estímulo comunicacional que está a acontecer no futebol profissional", com Proença a pedir uma "reflexão ponderada, com tranquilidade, sobre os assuntos estruturantes" para o futuro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)