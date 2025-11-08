Ouvir
Nota 2 para João Gonçalves. "Não era canto. Erro grave com influência no resultado”

08 nov, 2025 - 22:40

Veja o resumo da análise de Tiago Rocha, VAR Bola Branca.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 2 a João Gonçalves, árbitro do Santa Clara – Sporting, partida da 11.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro teve um “erro grave”. O lance do segundo golo dos leões surge de um canto que não deveria ter sido assinalado, seria pontapé de baliza.

Na primeira parte, o árbitro teve “pouco trabalho” e “sem dificuldade de análise”.

Tecnicamente esteve bem e disciplinarmente teve quatro amarelos, “bem exibidos”.

Na segunda parte, nota para os minutos finais, para além do erro, aos 94 minutos, que deu o segundo golo à equipa de Alvalade.

Aos 90 minutos, o cartão vermelho a Maxi Araujo é “bem mostrado” por destruir oportunidade de golo.

No seguimento houve outros dois vermelhos por protestos a jogadores dos insulares, mas aí nada a dizer.

Por tudo isto, Nota 2 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o Sporting derrotou o Santa Clara, por 2-1.

