Vasco Matos. “É ingrato perder o jogo com um lance desta forma”

O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, queixa-se do lance que deu o 2-1 para o Sporting.

Lance polémico

"Sim, é ingrato, perder o jogo com um lance desta forma é extremamente ingrato. Vou ser bastante simpático. É muito ingrato. Antes tivemos duas situações claras para fazer golo. Este é o nosso caminho. Defrontámos o campeão nacional, com excelentes jogadores e um bom treinador. A minha equipa fez um grande trabalho, com uma grande organização e energia muito grande. Acabar por perder o jogo desta forma é extremamente ingrato".

A partida

"Obviamente que sabíamos que o Sporting ia empurrar-nos, ainda na quinta-feira em Turim fez isso mesmo. Tínhamos de agarrar-nos à nossa organização defensiva. O Sporting reage muito bem à perda, mas a equipa esteve sempre muito sólida, muito segura e muito serena, a perceber muito bem o seu trabalho. Deixa-nos orgulhosos. Estamos frustrados porque perdemos o jogo num lance que, sinceramente, não consigo compreender, custa-me muito aceitar esta situação... está à frente do árbitro, não estou a dizer que fez de propósito, nada disso, mas temos de ser rigorosos. É impossível um árbitro auxiliar estar a um metro e não ver claramente que a bola não vai para fora, vai para a direita do jogador do Sporting. Antes temos dois lances para fazer golo. O Sporting empurrou-nos, teve situações a rondar a nossa baliza, mas hoje merecíamos mais."

O futuro

"Temos de olhar para aquilo que é o nosso trabalho, a nossa superação diária. Temos feito coisas muito boas. Fizemos um grande jogo em Barcelos, frente ao AVS... hoje também. Este é o caminho. Defrontámos uma grande equipa. Fazer o que nós fizemos hoje e não sairmos com pontos, da forma que foi, obviamente que estamos tristes. É um dia triste para nós, pela forma que foi, mas temos de seguir em frente e acreditar muito no nosso trabalho. Temos de valorizar a força do grupo e da união, só assim vamos alcançar os nossos resultados."