Hugo Oliveira. Há jogadores que querem aparecer nestes jogos e a pressão acaba por bater mais forte”.

O Famalicão perdeu 1-0 diante do FC Porto em partida da jornada 11 da I Liga.

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, lamenta que alguns dos seus atletas não tenham aguentado a pressão de estar a jogar contra o FC Porto. Os dragões têm como ponto forte a intensidade.

Resultado é mérito do FC Porto ou demérito do Famalicão?

"É um pouco as duas coisas, mas é este tipo de competitividade que vai fazer crescer esta equipa tão jovem. O FC Porto percebeu que tinham de fechar os nossos centrais que não têm pé esquerdo e a ligação com os médios, principalmente com o Gustavo Sá. Não conseguimos estar tão bem nessas ligações na primeira parte, mas a realidade é que até tivemos melhor a oportunidade com a bola do Zabiri ao poste, mas faz parte do crescimento e este é mais um passo. Acho que faltou-nos alguma paz."

Com mais calma, seria possível outro resultado?

"Futebol é um jogo de emoções. Acho que o ponto mais forte do FC Porto é a emoção e a intensidade que mete no jogo. Nós devíamos ter tido outra serenidade nos momentos em que o eles saltaram na pressão, mas não tivemos. Depois há jogadores que por questão de carreiras querem aparecer nestes jogos e a pressão acaba por bater mais forte."

Zabiri:

O Zabiri, o Ba, o Pedro Bondo e outros [jovens] deixam-nos extremamente orgulhosos. O Zabiri foi uma grande escolha do nosso departamento de scouting e agora está a mostrar que merece espaço na nossa equipa, depois do Mundial sub-20, aonde ele foi muito por força dele. No ano passado, ele jogou nos sub-23 e marcou golos e agora está a ganhar espaço connosco."

