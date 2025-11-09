Nota 2 para Gustavo Sousa. "Bola vai ao tronco. Penálti não existe”

09 nov, 2025 - 22:46 • Redação
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 2 a Gustavo Sousa, árbitro do Benfica – Casa Pia, partida da 11.ª jornada da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que há um erro grave.
“O penálti [a favor do Casa Pia] não existe, a bola vai ao tronco e depois ressalta para o braço que está em posição natural. Decisão errada”, diz Leirós.
Já a grande penalidade assinalada a favor do Benfica é “bem assinalada”.
No segundo golo dos gansos não há falta sobre Rios.
Ficam, no entanto, dúvidas em relação a um lance da primeira parte entre Cassiano e António Silva. A falta foi dentro ou fora da área?
Por isso, Nota 2 para Gustavo Correia.
Dentro das quatro linhas, o Benfica e o Casa Pia empataram 2-2.