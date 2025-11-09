Nota 4 para José Bessa. "Árbitro foi rigoroso”

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 2 a José Bessa, árbitro do Famalicão – FC Porto, partida da 11.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que esta foi uma “boa arbitragem”.

O árbitro foi rigoroso, esteve atento e deu poucas conversas com os jogadores.

Nota para um lance logo aos 15 segundos: “não há falta para penálti” na área dos minhotos.

Os amarelos foram bem mostrados e não há falta num choque entre Carevic e William.

Já no segundo tempo, entre muitos acertos, destaque apenas para a falta de um amarelo a Froholdt.

Por tudo isto, nota 4 para o árbitro.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Famalicão, por 1-0.