Andrew eleito o melhor guarda-redes do mês na I Liga

10 nov, 2025 - 19:31 • Inês Braga Sampaio
Andrew Ventura, do quarto classificado Gil Vicente, venceu o prémio de melhor guarda-redes da I Liga em setembro e outubro.
O guardião dos galos, de 24 anos, manteve a baliza a zeros em quatro dos cinco jogos que realizou no período em análise, diante de Sporting de Braga, Estoril, Estrela da Amadora (em que foi expulso na segunda parte) e Alverca. Só sofreu golos (dois) frente ao Benfica, na Luz.
Números que lhe valeram a eleição de guarda-redes do mês, com 21,57% dos votos, a mesma percentagem de votos que Diogo Costa (FC Porto) e Lazar Carevic (Famalicão). O brasileiro vence porque disputou menos minutos — precisamente por ter sido expulso a meio de um jogo, logo, fez 453 minutos, contra 499 do portista e 503 do famalicense.