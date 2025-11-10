Conselho de Arbitragem faz balanço das primeiras dez jornadas na quarta-feira

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai fazer um balanço das primeiras dez jornadas dos campeonatos profissionais na quarta-feira, pelas 11h00, em conferência de imprensa.

Em comunicado, a FPF informa que a sessão contará com presença do presidente do CA, Luciano Gonçalves, e do diretor técnico para a arbitragem, o ex-árbitro Duarte Gomes. A iniciativa insere-se no plano de comunicação traçado pelo órgão federativo no início da época.

"Pretende fazer um balanço das primeiras dez jornadas dos campeonatos profissionais, repetindo-se, como previsto, após as 20.ª e 30.ª jornadas, com o objetivo de efetuar um ponto de situação em relação ao trabalho desenvolvido até ao momento, abordar tecnicamente situações de jogo entendidas pelo CA como relevantes e reforçar as prioridades definidas para o próximo período competitivo", pode ler-se na nota oficial.



Esta conferência de imprensa acontecerá numa altura em que os ânimos em torno da arbitragem na I Liga se encontram exaltados. Ao caso da alegada televisão que não se desligava no balneário de Fábio Veríssimo, no Estádio do Dragão, juntaram-se supostos erros de arbitragem em jogos do Sporting e do Benfica, um acumular de situações que gerou muitas críticas entre os três grandes, assim como ao trabalho dos árbitros.

[Notícia corrigida às 18h33 do dia 10 de novembro de 2025 — a conferência de imprensa está marcada para quarta-feira e não terça]

