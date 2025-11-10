Ouvir
Casa Pia

Gonçalo Brandão. “Rapazes aguentaram-se bem até ao fim”

10 nov, 2025 - 00:02

O Benfica e o Casa Pia empataram 2-2 no estádio da Luz em partida da jornada 11 da I Liga.

O treinador do Casa Pia, Gonçalo Brandão, ficou orgulhoso com a exibição da sua equipa no estádio da Luz.

A partida

"Foi o jogo que estávamos à espera, com o Benfica com mais bola. O nosso objetivo era aguentar sem recuar muito, mas o Benfica levou-nos muito para trás. Mas os rapazes aguentaram-se bem até ao fim, com um grande espírito e só assim era possível trazer contra um adversário tão difícil e num campo como este".

Larrázabal jogou no lado esquerdo

"O Larra está muito confortável a jogar à esquerda, é muito forte no um para um ofensivo e defensivo e o Benfica é muito forte nesse flanco. O Kelian [Nsona] esteve também muito bem na ajuda defensiva."

Opinião sobre o penálti e uma suposta falta no lance do segundo golo:

"Vou ser sincero, não vi nenhum dos lances e aproveitei as paragens para corrigir posicionamentos. Não gosto de falar de arbitragens nem o quero fazer".

O Benfica e o Casa Pia empataram 2-2 no estádio da Luz em partida da jornada 11 da I Liga.

