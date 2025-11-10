Proença recebe Associação de Árbitros na FPF em reunião "com caráter de urgência"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, recebeu a direção da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), numa reunião "com caráter de urgência", esta segunda-feira.

Em comunicado, a APAF informa que o tema da reunião foi "a discussão do ambiente vivido atualmente no futebol profissional em Portugal, com o aumento do número de episódios de pressão sobre os árbitros".

"Assim como o aumento do sentimento de impunidade existente em quem tem responsabilidades no futebol português — mas que continua a optar por um discurso atentatório da dignidade dos árbitros", lê-se.

A APAF, representada pelo seu presidente, José Borges, e pelo vice-presidente Nuno Silva, declarou a intenção de avançar com "um conjunto de medidas que os árbitros portugueses pretendem ver implementadas" no Regulamento Disciplinar das competições profissionais.

Marcaram também presença o presidente do Conselho de Arbitragem da FPF e ex-líder da APAF, Luciano Gonçalves, e o diretor da FPF para a arbitragem, e representante da FPF na Liga Portugal, Rui Caeiro.