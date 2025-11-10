Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 10 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Arbitragem

Proença recebe Associação de Árbitros na FPF em reunião "com caráter de urgência"

10 nov, 2025 - 17:01 • Inês Braga Sampaio

Presidente da Federação Portuguesa de Futebol reuniu-se com membros da direção da APAF, para discutir o "aumento do número de episódios de pressão sobre os árbitros".

A+ / A-

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, recebeu a direção da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), numa reunião "com caráter de urgência", esta segunda-feira.

Em comunicado, a APAF informa que o tema da reunião foi "a discussão do ambiente vivido atualmente no futebol profissional em Portugal, com o aumento do número de episódios de pressão sobre os árbitros".

"Assim como o aumento do sentimento de impunidade existente em quem tem responsabilidades no futebol português — mas que continua a optar por um discurso atentatório da dignidade dos árbitros", lê-se.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A APAF, representada pelo seu presidente, José Borges, e pelo vice-presidente Nuno Silva, declarou a intenção de avançar com "um conjunto de medidas que os árbitros portugueses pretendem ver implementadas" no Regulamento Disciplinar das competições profissionais.

A Direção da APAF, representada pelo presidente José Borges e o vice-presidente Nuno Silva, foi recebida, com carácter de urgência, pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

Marcaram também presença o presidente do Conselho de Arbitragem da FPF e ex-líder da APAF, Luciano Gonçalves, e o diretor da FPF para a arbitragem, e representante da FPF na Liga Portugal, Rui Caeiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 10 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)