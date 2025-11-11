Bis gilista. Pablo vence prémio de avançado do mês da I Liga

11 nov, 2025 - 21:34 • Inês Braga Sampaio
O Gil Vicente faz o bis nos prémios do mês e, depois de ter eleito o melhor guarda-redes, vê Pablo Felipe receber o prémio de melhor avançado do campeonato em setembro e outubro.
O avançado luso-brasileiro, de 21 anos, que aguarda pela documentação para poder jogar por Portugal, marcou cinco golos e fez uma assistência em cinco jornadas, durante o período em análise, e contribuiu para as quatro vitórias dos gilistas. A equipa de César Peixoto só não venceu no único jogo em que Pablo não marcou: na visita ao Benfica.
Pablo recebeu 35,95% dos votos dos treinadores principais, à frente de Luis Suárez (16,99%), do Sporting, e Vangelis Pavlidis (10,46%), do Benfica.
É o bis em setembro e outubro para o Gil Vicente, atual quarto classificado da I Liga, depois de Andrew Ventura ter sido galardoado com o prémio de melhor guarda-redes do mês. O melhor defesa foi Jan Bednarek, do FC Porto, e o melhor médio foi Pedro Gonçalves, do Sporting.