Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 11 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FPF responde a descontentamento dos árbitros com pagamento de subsídios em atraso

11 nov, 2025 - 18:15 • Luís Aresta

Bola Branca sabe que os pagamentos referentes a agosto foram efetuados em meados de outubro, com um atraso de aproximadamente duas semanas face ao que era habitual.

A+ / A-

Está tudo pago aos árbitros, garante a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mas Bola Branca sabe que existe um descontentamento na arbitragem, pelo dilatar dos prazos de pagamento dos subsídios.

Em causa o pagamento dos subsídios de treino e de disponibilidade, bem como do chamado prémio de jogo, devido aos juízes das I e II Ligas.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Os pagamentos referentes a agosto foram efetuados em meados de outubro, com um atraso de aproximadamente duas semanas face ao que era habitual.

Já esta terça-feira, 11 de novembro, os árbitros dos dois escalões do futebol profissional viram confirmados os pagamentos referentes a setembro, que esperavam desde o passado dia 4.

Este dilatar no processamento e pagamento dos subsídios aos árbitros motivou uma greve informal aos treinos, há algumas semanas, do qual terá resultado um acordo com a direção liderada por Pedro Proença.

Fonte da Federação Portuguesa de Futebol garantiu à Renascença que, à data de hoje, todos os subsídios aos árbitros estão pagos. A mesma fonte da FPF deixa garantia de total rigor no respetivo pagamento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 11 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)