FPF responde a descontentamento dos árbitros com pagamento de subsídios em atraso

Está tudo pago aos árbitros, garante a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mas Bola Branca sabe que existe um descontentamento na arbitragem, pelo dilatar dos prazos de pagamento dos subsídios.

Em causa o pagamento dos subsídios de treino e de disponibilidade, bem como do chamado prémio de jogo, devido aos juízes das I e II Ligas.

Os pagamentos referentes a agosto foram efetuados em meados de outubro, com um atraso de aproximadamente duas semanas face ao que era habitual.

Já esta terça-feira, 11 de novembro, os árbitros dos dois escalões do futebol profissional viram confirmados os pagamentos referentes a setembro, que esperavam desde o passado dia 4.

Este dilatar no processamento e pagamento dos subsídios aos árbitros motivou uma greve informal aos treinos, há algumas semanas, do qual terá resultado um acordo com a direção liderada por Pedro Proença.

Fonte da Federação Portuguesa de Futebol garantiu à Renascença que, à data de hoje, todos os subsídios aos árbitros estão pagos. A mesma fonte da FPF deixa garantia de total rigor no respetivo pagamento.