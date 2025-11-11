Ouvir
Quinta "chicotada". Ivo Vieira já não é treinador do Tondela

11 nov, 2025 - 17:46 • Inês Braga Sampaio

Técnico madeirense durou 11 jornadas ao comando dos beirões, que se encontram no penúltimo lugar da I Liga.

O Tondela anuncia, esta terça-feira, que chegou a acordo com Ivo vieira "para a cessação da ligação contratual" com o treinador madeirense.

"O CD Tondela agradece a Ivo Vieira pela postura sempre profissional e construtiva com que pautou a sua permanência no nosso Clube, desejando a maior sorte profissional e pessoal para o futuro", pode ler-se em comunicado dos beirões, publicado no site oficial.

Ivo Vieira, de 49 anos, deixa os beirões ao fim de 11 jornadas, em que somou apenas uma vitória, num final de setembro, e empatou três e perdeu sete. Já não vencia, para o campeonato, há cinco jogos.

O técnico deixa o Tondela no 17.º e antepenúltimo lugar, com seis pontos, a três do Casa Pia, primeira equipa acima da zona vermelha.

A saída de Ivo Vieira é a quinta "chicotada" psicológica na I Liga, depois de Bruno Lage (Benfica), José Mota (AVS) e José Faria (Estrela da Amadora), todos à jornada 5, e de João Pereira (Casa Pia), à jornada 10.

