“Ambiente crítico na arbitragem” leva a reunião entre Liga e APAF

12 nov, 2025 - 18:00
A Liga Portugal recebeu a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF). As duas partes analisaram o “ambiente crítico” que se vive nas arbitragens.
Foi também apresentado por José Borges, da APAF, “uma proposta de alterações regulamentares com vista à próxima época desportiva”.
Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, aproveitou para manifestar disponibilidade do organismo para, em conjunto com a APAF e o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, garantir a estabilidade necessária no seio dos árbitros.
A ideia é também “salvaguardar a qualidade do serviço de arbitragem que é prestado às competições profissionais”.