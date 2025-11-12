Ouvir
“Ambiente crítico na arbitragem” leva a reunião entre Liga e APAF

12 nov, 2025 - 18:00

Foi ainda apresentada uma "proposta de alterações regulamentares" para a próxima época.

A+ / A-

A Liga Portugal recebeu a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF). As duas partes analisaram o “ambiente crítico” que se vive nas arbitragens.

Foi também apresentado por José Borges, da APAF, “uma proposta de alterações regulamentares com vista à próxima época desportiva”.

Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, aproveitou para manifestar disponibilidade do organismo para, em conjunto com a APAF e o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, garantir a estabilidade necessária no seio dos árbitros.

A ideia é também “salvaguardar a qualidade do serviço de arbitragem que é prestado às competições profissionais”.

