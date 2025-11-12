Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 12 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga Portugal

César Peixoto, o melhor treinador em setembro e outubro para a Liga Portugal

12 nov, 2025 - 13:05 • Hugo Tavares da Silva

Treinador do Gil Vicente orientou a equipa em quatro vitórias, somando apenas uma derrota nesse período e no Estádio da Luz.

A+ / A-

Quis o destino que César Peixoto fosse mais feliz como treinador no clube onde cumpriu as últimas quatro temporadas da carreira de futebolista, o Gil Vicente.

A Liga Portugal anunciou esta quarta-feira que Peixoto foi eleito o treinador dos meses de setembro e outubro, depois de garantir quatro vitórias (SC Braga, Estoril Praia, Estrela Amadora e Alverca).

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Neste período os gilistas perderam apenas uma vez, com o Benfica na Luz, um jogo em que é unânime que os gilistas estiveram melhor do que o grupo orientado por José Mourinho.

A Liga Portugal revela que o treinador de 45 anos superou a concorrência de Francesco Farioli e Rui Borges, de FC Porto e Sporting. O Gil Vicente ocupa a quarta posição no campeonato.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 12 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)