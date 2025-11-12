César Peixoto, o melhor treinador em setembro e outubro para a Liga Portugal

Quis o destino que César Peixoto fosse mais feliz como treinador no clube onde cumpriu as últimas quatro temporadas da carreira de futebolista, o Gil Vicente.

A Liga Portugal anunciou esta quarta-feira que Peixoto foi eleito o treinador dos meses de setembro e outubro, depois de garantir quatro vitórias (SC Braga, Estoril Praia, Estrela Amadora e Alverca).

Neste período os gilistas perderam apenas uma vez, com o Benfica na Luz, um jogo em que é unânime que os gilistas estiveram melhor do que o grupo orientado por José Mourinho.

A Liga Portugal revela que o treinador de 45 anos superou a concorrência de Francesco Farioli e Rui Borges, de FC Porto e Sporting. O Gil Vicente ocupa a quarta posição no campeonato.