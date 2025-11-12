"Ninguém irá rebentar nenhum árbitro". Conselho de Arbitragem "dá a cara" pelos 3% de erros

O presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, garante que "ninguém irá arrebentar com nenhum árbitro", após a polémica que estalou nas últimas semanas. Qualquer árbitro que desça de divisão será por demérito, e "jamais por interferência de quem quer que seja".

Em conferência de imprensa de análise ao trabalho feito nas dez primeiras jornadas, esta quarta-feira, Gonçalves e o diretor técnico da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Duarte Gomes, revelam que foram analisados, até agora, nas provas com videoárbitro (VAR) — I e II Ligas e Taça da Liga masculinas, e I Liga feminina —, 1.308 clipes.

"A taxa de acerto registada foi de 97%, em relação ao parecer técnico e avaliação dada na secção de classificações dos observadores, que é absolutamente independente deste processo de análise. Aquilo de que se fala, muitas vezes, são os outros 3%. Fala-se pela consequência, pelo impacto e pela visibilidade", lamenta Duarte Gomes.

Luciano Gonçalves assume que o objetivo da nova liderança é "trabalhar diariamente para que cada vez exista uma taxa de acerto maior".

Porém, e numa referência ao relatório de Gustavo Correia após o Benfica-Casa Pia, em que o diretor-geral para o futebol do Benfica, Mário Branco, que dirigiu insultos e ameaças ao árbitro, o presidente do Conselho de Arbitragem sublinha que, na FPF, "ninguém arrebenta com ninguém".

"Ninguém irá arrebentar com nenhum árbitro. Se um árbitro descer, será por ter tido uma época menos positiva e jamais por interferência de quem quer que seja. Infelizmente, as duas ações estão a ir buscar aquilo que de pior tivemos há alguns anos. Esperamos que tenham sido casos isolados", frisa, também em relação ao caso da alegada televisão no balneário de Fábio Veríssimo, no Estádio do Dragão.

[em atualização]