Christian joga no Trofense e tem uma startup: “Quero transmitir coisas boas para Cabo Verde e voltar”

O primeiro dado que partilha é um número bem redondo: aquela ilha recebe 1.2 milhões de turistas por ano. Christian e os amigos consideram que a experiência podia ser melhor, tanto em orientação, como em termos burocráticos ou até na relação tecnologia com os hotéis. “Os turistas têm muita dificuldade em saber o que fazer em Cabo Verde. Somos um marketplace.”

NôStay é o nome da empresa, uma ideia dos três amigos que estudam juntos desde os sete anos. Aqui, Christian ilumina-se. “NôStay é como ‘nós fica’. É tipo fica aqui, em Cabo Verde. Hoje, muitos jovens saem à procura de melhores condições, mas queremos dar aquele impulso para se ficar em Cabo Verde e melhorar Cabo Verde. Eu vim para fora, mas quero transmitir coisas boas para Cabo Verde. Quero voltar. A minha startup é para voltar e valorizar Cabo Verde.”

Christian traz na t-shirt Cesária Évora. Na alma desfila um sentimento bonito em relação ao seu país, Cabo Verde. Tem 20 anos, veio para Portugal há apenas dois. Está a estudar Desporto, no Porto, e joga futebol no Trofense B, mas entretanto criou uma startup com dois amigos, Mauro e Rafael, e por isso aqui está na Web Summit, em Lisboa.

Se há dois anos apenas sonhava jogar futebol, agora vive uns dias bem diferentes como senhor da tecnologia, a bater bolas com quem sabe mais ou quem pensa diferente ou que já viveu mais uns aninhos. “Andamos aqui o dia todo, falamos com muitos investidores, a ver se conseguimos algum parceiro”, revela com esperança.

“É a fase da validação agora, de as pessoas darem feedback, do que podemos melhorar e não podemos melhorar. É muito bom. Conhecemos pessoal com anos de experiência, estamos a arrecadar experiência com eles”, diz, com humildade e serenidade.

Se por aqui, entre pavilhões, tem de jogar ao ataque e ser atrevido, no futebol trata de evitar malabarismos e intenções alheias. “O futebol é o meu sonho de criança. Hoje estou no Trofense, na equipa B, estou sempre na expectativa de dar o salto para a equipa A, para a Liga 3. Estrear-me este ano seria um sonho.”

Posição? “Defesa-central”. Jogador preferido? “William Saliba”. Se há país que está com o vento a favor no futebol é Cabo Verde, que acabou de garantir a presença no Mundial 2026. Christian mostra-se feliz com isso. O herói dele é Kevin Pina, atualmente no Krasnodar, da Rússia.

Onde estarão Christian, Mauro e Rafael quando os futebolistas cabo-verdianos tocarem na bola pela primeira vez num Mundial e emocionarem um país inteiro? Quem sabe…