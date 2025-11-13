Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Web Summit 2025

Christian joga no Trofense e tem uma startup: “Quero transmitir coisas boas para Cabo Verde e voltar”

13 nov, 2025 - 16:00 • Hugo Tavares da Silva

Estuda Desporto no Porto e por estes dias anda pela Web Summit a convencer investidores e a ouvir ideias para afinar a NôStay, a startup que criou com dois amigos. “Queremos dar um impulso para se ficar em Cabo Verde."

A+ / A-

Christian traz na t-shirt Cesária Évora. Na alma desfila um sentimento bonito em relação ao seu país, Cabo Verde. Tem 20 anos, veio para Portugal há apenas dois. Está a estudar Desporto, no Porto, e joga futebol no Trofense B, mas entretanto criou uma startup com dois amigos, Mauro e Rafael, e por isso aqui está na Web Summit, em Lisboa.

NôStay é o nome da empresa, uma ideia dos três amigos que estudam juntos desde os sete anos. Aqui, Christian ilumina-se. “NôStay é como ‘nós fica’. É tipo fica aqui, em Cabo Verde. Hoje, muitos jovens saem à procura de melhores condições, mas queremos dar aquele impulso para se ficar em Cabo Verde e melhorar Cabo Verde. Eu vim para fora, mas quero transmitir coisas boas para Cabo Verde. Quero voltar. A minha startup é para voltar e valorizar Cabo Verde.”

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O primeiro dado que partilha é um número bem redondo: aquela ilha recebe 1.2 milhões de turistas por ano. Christian e os amigos consideram que a experiência podia ser melhor, tanto em orientação, como em termos burocráticos ou até na relação tecnologia com os hotéis. “Os turistas têm muita dificuldade em saber o que fazer em Cabo Verde. Somos um marketplace.”

Se há dois anos apenas sonhava jogar futebol, agora vive uns dias bem diferentes como senhor da tecnologia, a bater bolas com quem sabe mais ou quem pensa diferente ou que já viveu mais uns aninhos. “Andamos aqui o dia todo, falamos com muitos investidores, a ver se conseguimos algum parceiro”, revela com esperança.

“É a fase da validação agora, de as pessoas darem feedback, do que podemos melhorar e não podemos melhorar. É muito bom. Conhecemos pessoal com anos de experiência, estamos a arrecadar experiência com eles”, diz, com humildade e serenidade.

Se por aqui, entre pavilhões, tem de jogar ao ataque e ser atrevido, no futebol trata de evitar malabarismos e intenções alheias. “O futebol é o meu sonho de criança. Hoje estou no Trofense, na equipa B, estou sempre na expectativa de dar o salto para a equipa A, para a Liga 3. Estrear-me este ano seria um sonho.”

Posição? “Defesa-central”. Jogador preferido? “William Saliba”. Se há país que está com o vento a favor no futebol é Cabo Verde, que acabou de garantir a presença no Mundial 2026. Christian mostra-se feliz com isso. O herói dele é Kevin Pina, atualmente no Krasnodar, da Rússia.

Onde estarão Christian, Mauro e Rafael quando os futebolistas cabo-verdianos tocarem na bola pela primeira vez num Mundial e emocionarem um país inteiro? Quem sabe…

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 13 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)