I Liga

Cristiano Bacci é o sucessor de Ivo Vieira no Tondela

13 nov, 2025 - 14:54 • Inês Braga Sampaio

Treinador italiano herda um Tondela no 17.º e antepenúltimo lugar do campeonato, e perde "atitude" e "mentalidade".

Cristiano Bacci é o novo treinador do Tondela, anunciou o clube beirão esta quinta-feira. O italiano sucede a Ivo Vieira.

Esta é a quarta experiência de Bacci, de 50 anos, em Portugal, depois de Olhanense entre 2014 e 2017 e, na temporada passada, Boavista e Moreirense.

Bacci sucede a Ivo Vieira, que deixou os tondeleneses na terça-feira, ao fim de 11 jornadas da I Liga, em que somou apenas uma vitória, num final de setembro, e empatou três e perdeu sete.

O novo treinador herda um Tondela no 17.º e antepenúltimo lugar do campeonato, com seis pontos, a três do Casa Pia, primeira equipa acima da zona vermelha.

Em declarações reproduzidas no site oficial do Tondela, Cristiano Bacci pede "atitude" e "mentalidade", sem as quais "vai ser difícil sair da atual situação".

O técnico italiano já orientou o treino desta quinta-feira.

