Hat-trick. Pablo eleito melhor jogador do mês da I Liga

Pablo Felipe venceu o prémio de melhor jogador da I Liga em setembro e outubro, que junta aos galardões de melhor jovem e avançado.

O ponta de lança do Gil Vicente fez cinco golos e uma assistência em cinco jornadas, em que os gilistas somaram quatro vitórias. Na Luz, o único jogo em que Pablo não marcou, a equipa de César Peixoto perdeu.

Aos 21 anos de idade, e com nacionalidade portuguesa e brasileira, Pablo aguarda pela documentação para poder jogar por Portugal.

Pablo também já tinha sido eleito o melhor jovem e o melhor avançado do campeonato em setembro e outubro. É o hat-trick em prémios para o avançado e a mão-cheia para o Gil Vicente: Andrew Ventura venceu o prémio de melhor guarda-redes e César Peixoto o de melhor treinador.