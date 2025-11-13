Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Gil Vicente

Hat-trick. Pablo eleito melhor jogador do mês da I Liga

13 nov, 2025 - 13:38 • Inês Braga Sampaio

Ponta de lança junta este prémio aos de melhor jovem e avançado de setembro e outubro. Edição de mão-cheia para o Gil Vicente, que arrecadou cinco dos sete galardões.

A+ / A-

Pablo Felipe venceu o prémio de melhor jogador da I Liga em setembro e outubro, que junta aos galardões de melhor jovem e avançado.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O ponta de lança do Gil Vicente fez cinco golos e uma assistência em cinco jornadas, em que os gilistas somaram quatro vitórias. Na Luz, o único jogo em que Pablo não marcou, a equipa de César Peixoto perdeu.

Aos 21 anos de idade, e com nacionalidade portuguesa e brasileira, Pablo aguarda pela documentação para poder jogar por Portugal.

Pablo também já tinha sido eleito o melhor jovem e o melhor avançado do campeonato em setembro e outubro. É o hat-trick em prémios para o avançado e a mão-cheia para o Gil Vicente: Andrew Ventura venceu o prémio de melhor guarda-redes e César Peixoto o de melhor treinador.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 13 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)