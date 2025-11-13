João Tomás, a tecnologia no futebol e o que vem aí: “Ainda há muita coisa que é imprevisível”

Não falta muito para João Tomás defender a tese de doutoramento em Ciências do Desporto (sobre a transição do futebolista de júnior para sénior), mas a curiosidade é um bichinho malandro, então o antigo avançado anda pela Web Summit, em Lisboa.

Quer saber da “parte tecnológica relacionada com o desporto”, revela, a poucos metros do stand da Renascença no pavilhão 1. “Acho que faz todo o sentido, diria que é um passo natural. Desde a saúde até à performance desportiva. Foi nisso que me foquei.”

A conversa com João Tomás leva-nos pelas métricas e dados oferecidos pelas plataformas futuristas. Qualitativo vs. quantitativo é um bom tema, sugere. “Esses mundos podem fundir-se. Existe muita coisa para o pós-jogo e para o que vamos encontrar, mas o foco estará eventualmente naquilo que se poderá fazer dentro do jogo. Até que ponto vamos ultrapassar essa linha… Acho muito interessante.”



Ou seja, máquinas que revelam onde está o espaço ou ferramentas que, simulando um jogo centenas de vezes com as características dos jogadores, possam deixar pistas para onde deve olhar a equipa técnica. Entre outras coisas, claro.

O jornalista cético fala-lhe sobre o cenário de uma avalanche de números contribuir para uma formatação ainda mais violenta do jogo e dos jogadores. “Ainda há muita coisa que é imprevisível, depende do talento, da tomada de decisão, do próprio poder de decisão e da análise do interveniente.” Assume, ainda assim, que há esse risco, porém “um jogador melhor e mais informado está num nível diferente".