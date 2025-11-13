Relvado do Botafogo de Palmeira cedeu com o mau tempo. "Se não nos ajudarem, o clube morre"

13 nov, 2025 - 19:20 • João Filipe Cruz
Na aldeia de Cabanas, em Palmela, um clube faz contas aos estragos do mau tempo desta quinta-feira. Contas que podem ameaçar a existência de um clube com 85 anos. No Estádio António Henrique de Matos, parte do relvado da casa do Botafogo Futebol Clube abateu com a queda do muro que o segurava.
"O relvado abateu porque o muro caiu para a estrada. A cair o muro, o sintético veio atrás. Há tubagens por baixo também. Agora vamos ver isto, mas não está fácil", desabafa Fernando Felicidade.
Em declarações a Bola Branca, o vice-presidente do clube da II Divisão da Associação de Futebol de Setúbal fala em prejuízos de "30 a 40 mil euros", que o clube não tem e, por isso, conta com a ajuda autárquica, caso contrário, o pior pode acontecer.
"A Câmara e a Junta vão ajudar-nos, não sabemos como, mas se não nos ajudarem o clube morre", antevê.
O dirigente assegura que o clube vai encetar contactos com as instâncias e espera ter noção de futuro próximo no início da semana que se avizinha.
Certo, para já, é que não há casa para os jogos dos vários escalões que o Botafogo alberga, ainda que Fernando Felicidade garanta que meio-campo pode chegar para, por agora, assegurar treinos.
Com os treinos "desenrascados", quando se fala em competição a conversa é drasticamente diferente e, além dos prejízos efetivos dos estragos, fazem-se contas às receitas que não vão ser encaixadas.
"Tínhamos um torneio para este domingo de petizes e traquinas que já ficou sem efeito, havia um torneio da Associação de Futebol de Setúbal para o início de dezembro que também já não vai haver. É tudo fonte de receita que já não iremos ter", lamenta.
Questionado sobre se este é o momento mais difícil da história do emblema que nasceu em 1940, o vice-presidente não tem dúvidas.
"Sinceramente é, porque envolve verbas muito grandes e não temos capacidade para isso. Uma coisa é fazermos um muro e acrescentarmos rede, outra é uma obra desta envergadura que envolve betão e tudo isso. Não temos hipóteses", conta Fernando Felicidade a Bola Branca.
Os efeitos da depressão Cláudia, que afeta desde ontem o país, vão "continuar a sentir-se em Portugal até ao próximo domingo", alertou esta quinta-feira a Proteção Civil, que registou quase 800 ocorrências nas últimas quatro horas.
Segundo o comandante nacional Mário Silvestre, a Proteção Civil levou a cabo três salvamentos terrestres e cinco salvamentos aquáticos esta manhã. Um casal de idosos morreu devido a uma inundação em casa, em Fernão Ferro. Oito pessoas foram assistidas e quatro foram transportadas para hospitais.