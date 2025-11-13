Relvado do Botafogo de Palmeira cedeu com o mau tempo. "Se não nos ajudarem, o clube morre"

Na aldeia de Cabanas, em Palmela, um clube faz contas aos estragos do mau tempo desta quinta-feira. Contas que podem ameaçar a existência de um clube com 85 anos. No Estádio António Henrique de Matos, parte do relvado da casa do Botafogo Futebol Clube abateu com a queda do muro que o segurava.

"O relvado abateu porque o muro caiu para a estrada. A cair o muro, o sintético veio atrás. Há tubagens por baixo também. Agora vamos ver isto, mas não está fácil", desabafa Fernando Felicidade.

Em declarações a Bola Branca, o vice-presidente do clube da II Divisão da Associação de Futebol de Setúbal fala em prejuízos de "30 a 40 mil euros", que o clube não tem e, por isso, conta com a ajuda autárquica, caso contrário, o pior pode acontecer.

"A Câmara e a Junta vão ajudar-nos, não sabemos como, mas se não nos ajudarem o clube morre", antevê.

O dirigente assegura que o clube vai encetar contactos com as instâncias e espera ter noção de futuro próximo no início da semana que se avizinha.

Certo, para já, é que não há casa para os jogos dos vários escalões que o Botafogo alberga, ainda que Fernando Felicidade garanta que meio-campo pode chegar para, por agora, assegurar treinos.