Duarte Gomes. Lance de António Silva “não é penálti”

O diretor técnico nacional de arbitragem, Duarte Gomes, considera que o lance de António Silva contra o Casa Pia “não é penálti”.

No programa “Livro Arbítrio”, do Canal 11, Duarte Gomes não deixa dúvidas: “O lance para nós não é penálti. Há um erro do árbitro da partida”.

“A bola toca do lado direito da anca, ele inclusivamente recolhe o braço direito para não fazer penálti e evitar o contacto com a bola. E a bola, de forma inesperada, a curtíssima distância, resvala para o seu movimento de rotação para a esquerda depois de um movimento defensivo. Isto para nós é o padrão de não haver penálti”, referiu o ex-árbitro.

Sobre a intervenção do VAR, Duarte Gomes lembra que “tem que haver um erro claro e óbvio do árbitro. Ou seja, para haver intervenção não pode haver a mínima subjetividade de interpretação. Discordamos da opinião, não queremos que estes lances sejam punidos com penálti, mas entendemos que face às instruções clara e reiteradas que demos que este lance não tem margem suficiente de clareza e evidência”.