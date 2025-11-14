Fábio Veríssimo com arbitragem “muito satisfatória” no polémico FC Porto-Braga

14 nov, 2025 - 20:09
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as avaliações dadas a árbitros e VAR na jornada 10 da I Liga.
Os árbitros do V. Guimarães - Benfica e do FC Porto-Sp. Braga (este arbitrado por Fábio Veríssimo) tiveram nota “muito satisfatória” e os VAR como “satisfatória”.
Notas atribuídas na jornada 10 da I Liga
Sporting-Alverca
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Nacional-Famalicão
Arbitragem: Muito Satisfatório
VAR: Satisfatório
Rio Ave-Estoril
Arbitragem: Muito satisfatório
VAR: Satisfatório
Casa Pia-Estrela
Arbitragem: Muito satisfatório
VAR: Muito satisfatório
Vitória-Benfica
Arbitragem: Muito Satisfatório
VAR: Satisfatório
AVS-Tondela
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Arouca-Moreirense
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Muito satisfatório
FC Porto-Sp. Braga
Arbitragem: Muito satisfatório
VAR: Satisfatório
Gil Vicente-Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório