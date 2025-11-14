Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Fábio Veríssimo com arbitragem “muito satisfatória”

14 nov, 2025 - 20:09

Saíram as notas respeitantes às arbitragens da jornada 10 da I Liga.

A+ / A-

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as avaliações dadas a árbitros e VAR na jornada 10 da I Liga.

Os árbitros do V. Guimarães - Benfica e do FC Porto-Sp. Braga tiveram nota “muito satisfatória” e os VAR como “satisfatória”.

Notas atribuídas na jornada 10 da I Liga

Sporting-Alverca
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório

Nacional-Famalicão
Arbitragem: Muito Satisfatório
VAR: Satisfatório

Rio Ave-Estoril
Arbitragem: Muito satisfatório
VAR: Satisfatório

Casa Pia-Estrela
Arbitragem: Muito satisfatório
VAR: Muito satisfatório

Vitória-Benfica
Arbitragem: Muito Satisfatório
VAR: Satisfatório

AVS-Tondela
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório

Arouca-Moreirense
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Muito satisfatório

FC Porto-Sp. Braga
Arbitragem: Muito satisfatório
VAR: Satisfatório

Gil Vicente-Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 14 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)