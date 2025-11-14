Ouvir
Reinaldo Teixeira: "Uma má decisão gera comportamento. Estamos empenhados em que haja moderação"

14 nov, 2025 - 12:55 • Rui Viegas

Presidente da Liga Portugal quebra o silêncio numa altura em que existe tensão entre dirigentes, protagonistas e árbitros.

Numa fase muito quente do nosso futebol, devido às arbitragens, o presidente da Liga Portugal quebra o silêncio e diz perceber que os erros dos juízes possam dar origem a reações por parte dos clubes e dos seus dirigentes.

“A mensagem é para todos nós”, reflete Reinaldo Teixeira, em entrevista a Bola Branca. “Eu acredito que ninguém fica satisfeito quando há um erro e depois esse erro teve uma consequência de maior dimensão. Isso gera reação, é natural. Acredito que quanto menos se errar menos gera comportamento…”

O líder da Liga garante continuar a confiar no trabalho do Conselho de Arbitragem, que esta semana deu explicações.

“É um serviço prestado pela federação ao futebol profissional, à Liga. A gestão da arbitragem é naturalmente do Conselho de Arbitragem. Uma má decisão gera comportamento. Naturalmente, estamos totalmente empenhados em tentar que tudo seja feito para que haja a melhor moderação nos comportamentos”, admite Teixeira, em declarações à Renascença.

"Não há guerra entre dirigentes e árbitros". Presidente dos dirigentes quer reunião com APAF

Em declarações a Bola Branca, António Gonçalves re(...)

“Entendo que o momento é sensível, não dúvido que qualquer árbitro, qualquer agente de arbitragem, quando reconhece que houve uma decisão que não foi tão acertada como esperava, a maior revolta é do próprio agente de arbitragem.”

Liga e Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) encontraram-se esta semana. Com a associação de classe a pedir alterações nos regulamentos, como por exemplo castigos mais pesados.

Reinaldo Teixeira assegura que as reivindicações não cairão em saco roto. “Iremos apreciar e em devido tempo será, digamos, tratado. Cada época que começa, nós vamos vendo o que faz sentido que área dos regulamentos analisar, para propor essas alterações para a época seguinte, e este é um caso”, confessa.

"Ambiente crítico na arbitragem" leva a reunião entre Liga e APAF

Futebol

Foi ainda apresentada uma "proposta de alterações (...)

Entretanto, aproxima-se mais um jogo grande, o Benfica-Sporting de 5 de dezembro para o campeonato, que, como em casos anteriores, pode suscitar mais ruído.

O presidente da Liga relativiza. “Colocamos o ónus muito nesses jogos, mas há que reconhecer que todos os jogos são importantes e às vezes os jogos com menos mediatismo têm de facto mais implicações do que os que são mais mediáticos”, explica.

E finaliza: “Acredito que todos os agentes desportivos, dirigentes, arbitragem, aqueles que gerem a arbitragem, aqueles que gerem o futebol profissional, o nosso caso, estamos todos empenhados em passar uma mensagem valorizando as coisas boas”.

