Reinaldo Teixeira: "Uma má decisão gera comportamento. Estamos empenhados em que haja moderação"

Numa fase muito quente do nosso futebol, devido às arbitragens, o presidente da Liga Portugal quebra o silêncio e diz perceber que os erros dos juízes possam dar origem a reações por parte dos clubes e dos seus dirigentes. “A mensagem é para todos nós”, reflete Reinaldo Teixeira, em entrevista a Bola Branca. “Eu acredito que ninguém fica satisfeito quando há um erro e depois esse erro teve uma consequência de maior dimensão. Isso gera reação, é natural. Acredito que quanto menos se errar menos gera comportamento…” Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O líder da Liga garante continuar a confiar no trabalho do Conselho de Arbitragem, que esta semana deu explicações. “É um serviço prestado pela federação ao futebol profissional, à Liga. A gestão da arbitragem é naturalmente do Conselho de Arbitragem. Uma má decisão gera comportamento. Naturalmente, estamos totalmente empenhados em tentar que tudo seja feito para que haja a melhor moderação nos comportamentos”, admite Teixeira, em declarações à Renascença.

“Entendo que o momento é sensível, não dúvido que qualquer árbitro, qualquer agente de arbitragem, quando reconhece que houve uma decisão que não foi tão acertada como esperava, a maior revolta é do próprio agente de arbitragem.” Liga e Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) encontraram-se esta semana. Com a associação de classe a pedir alterações nos regulamentos, como por exemplo castigos mais pesados. Reinaldo Teixeira assegura que as reivindicações não cairão em saco roto. “Iremos apreciar e em devido tempo será, digamos, tratado. Cada época que começa, nós vamos vendo o que faz sentido que área dos regulamentos analisar, para propor essas alterações para a época seguinte, e este é um caso”, confessa.