Liga Portugal quer colocar câmaras nos árbitros

18 nov, 2025 - 17:13 • Eduardo Soares da Silva

Num comunicado conjunto com a Sport TV, a Liga explica que o objetivo é "valorizar o jogo enquanto produto televisivo, continuando a posicionar o futebol português na vanguarda tecnológica."

A+ / A-

A Liga Portugal anunciou que, em parceria com a Sport TV, que pretendem adicionar câmaras nos árbitros nos jogos da I Liga.

"Para o efeito, o organismo que tutela as competições profissionais vai desenvolver as diligências necessárias junto do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol", pode ler-se na nota.

A introdução de câmaras nos árbitros como parte da transmissão televisiva foi introduzida no Campeonato do Mundo de Clubes, no verão, e já foi testada também na Premier League, Ligue 1 e Serie A.

"A utilização de Ref Cams (câmaras de vídeo no equipamento dos árbitros) enriquece significativamente as transmissões televisivas e começa a ser praticada em algumas das principais ligas de futebol", defende a Liga.

Segundo o comunicado conjunto com o canal que detém os direitos de transmissão de quase todos os clubes da I e II Ligas, o objetivo é "responder à intenção de valorizar o jogo enquanto produto televisivo, continuando a posicionar o futebol português na vanguarda tecnológica."

