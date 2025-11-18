Marinhense "não podia ignorar" queixa sobre alegado abuso moral do treinador

Os responsáveis do Atlético Clube Marinhense "não podiam ignorar" is alegados comportamentos do treinador Rui Sacramento, que foi suspenso pelo clube de forma preventiva após queixas de abuso moral.

"O email do Sindicato de Jogadores apanhou-nos totalmente de surpresa. Naturalmente, não podíamos ignorar isso", declara o presidente do clube da Marinha Grande, João Carlos Pereira, a Bola Branca.

O caso surgiu, precisamente, de uma denúncia anónima no Sindicato de Jogadores, que dava conta de alegado abuso moral do treinador, de 40 anos, aos atletas do clube: "Vocês são lixo", "merecem morar na rua", "preto burro", "se depender de mim, não vão jogar em lado nenhum", são algumas frases citadas na reportagem do jornal "Record".



Rui Sacramento desmente, também em declarações ao "Record", e argumenta que "há muita gente com medo que abra a boca e conte tudo aquilo" que diz saber, pelo que "não querem que vá a Alvalade", para o jogo com o Sporting, da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O Marinhense não só suspendeu o técnico de forma preventiva, como lhe instaurou um processo disciplinar, após as queixas. Nestas declarações à Renascença, João Carlos Pereira explica a decisão do clube.

"Como o clube não se revê neste tipo de comportamentos muito graves, extremamente graves, e altamente desviantes. Achámos que a melhor forma, até para proteger o grupo de trabalho e para que houvesse aqui alguma tranquilidade à volta da equipa, decidimos avançar com esta suspensão do trabalho do treinador", sustenta o dirigente.