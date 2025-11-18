Ouvir
Marinhense "não podia ignorar" queixa sobre alegado abuso moral do treinador

18 nov, 2025 - 13:30 • Rui Viegas , Inês Braga Sampaio

Presidente do clube, João Carlos Pereira, explica a decisão de suspender preventivamente e instaurar processo disciplinar a Rui Sacramento, após receber email do Sindicato de Jogadores sobre denúncia anónima. Treinador desmente acusações.

Os responsáveis do Atlético Clube Marinhense "não podiam ignorar" is alegados comportamentos do treinador Rui Sacramento, que foi suspenso pelo clube de forma preventiva após queixas de abuso moral.

"O email do Sindicato de Jogadores apanhou-nos totalmente de surpresa. Naturalmente, não podíamos ignorar isso", declara o presidente do clube da Marinha Grande, João Carlos Pereira, a Bola Branca.

O caso surgiu, precisamente, de uma denúncia anónima no Sindicato de Jogadores, que dava conta de alegado abuso moral do treinador, de 40 anos, aos atletas do clube: "Vocês são lixo", "merecem morar na rua", "preto burro", "se depender de mim, não vão jogar em lado nenhum", são algumas frases citadas na reportagem do jornal "Record".

Rui Sacramento desmente, também em declarações ao "Record", e argumenta que "há muita gente com medo que abra a boca e conte tudo aquilo" que diz saber, pelo que "não querem que vá a Alvalade", para o jogo com o Sporting, da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O Marinhense não só suspendeu o técnico de forma preventiva, como lhe instaurou um processo disciplinar, após as queixas. Nestas declarações à Renascença, João Carlos Pereira explica a decisão do clube.

"Como o clube não se revê neste tipo de comportamentos muito graves, extremamente graves, e altamente desviantes. Achámos que a melhor forma, até para proteger o grupo de trabalho e para que houvesse aqui alguma tranquilidade à volta da equipa, decidimos avançar com esta suspensão do trabalho do treinador", sustenta o dirigente.

O presidente do Marinhense não sabe quem se sentará no banco frente ao Sporting, no sábado. "Idealmente", já teria "uma solução válida". Certo é que não será Rui Sacramento a orientar a equipa em Alvalade, em que se oporão duas formações em momentos anímicos bem distintos.

"Uma com o estado emocional em alta e outra, Atlético Clube Marinhense, num momento mais delicado. De qualquer das formas, o clube vai como equipa e vai lutar pelo resultado, naturalmente", assume.

O Marinhense visita o Sporting no sábado, às 18h00, no Estádio de Alvalade, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Encontro com relato em direto e acompanhamento no site e na app da Renascença.

